Điều trị ung thư với phác đồ toàn diện, cá thể hóa tại Lạc Việt

Không chỉ áp dụng các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt còn xây dựng phác đồ điều trị đa mô thức, cá thể hóa cho từng người bệnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa cùng sự đồng hành tận tâm của đội ngũ y bác sĩ đã giúp nhiều bệnh nhân ung thư có cơ hội hồi phục, nâng cao chất lượng cuộc sống và thêm vững tin trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt luôn lấy người bệnh làm trung tâm với phương châm "Chăm sóc bạn bằng cả trái tim".

Điều trị toàn diện, mở ra cơ hội phục hồi cho bệnh nhân ung thư trực tràng

Đối với mỗi bệnh nhân ung thư, điều họ cần không chỉ là một phương pháp điều trị hiệu quả mà còn là sự đồng hành, sẻ chia và niềm tin để vượt qua hành trình đầy thử thách. Với phương châm “Chăm sóc bạn bằng cả trái tim”, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt luôn lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, phát triển đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến nhằm mang đến hiệu quả điều trị tối ưu.

Tháng 11/2025, bà Nguyễn Thị Dung (55 tuổi, trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, bà đã lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để bắt đầu hành trình điều trị.

Phác đồ cá thể hóa giúp khối u đáp ứng gần như hoàn toàn

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa nhằm xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với tình trạng bệnh.

Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo để giải quyết tình trạng tắc ruột, giúp ổn định sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho các bước điều trị tiếp theo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hoàn thành phác đồ hóa trị, tiếp tục được điều trị hóa xạ trị đồng thời.

Kết quả đánh giá sau điều trị cho thấy khối u đáp ứng gần như hoàn toàn. Trên cơ sở đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và đóng hậu môn nhân tạo, giúp khôi phục chức năng tiêu hóa, đưa người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

Hiện nay, sức khỏe bà Dung ổn định, sinh hoạt bình thường và được hẹn tái khám định kỳ để tiếp tục theo dõi, kiểm soát bệnh.

Niềm tin của người bệnh là động lực của đội ngũ y bác sĩ

Chia sẻ sau quá trình điều trị, bà Nguyễn Thị Dung xúc động cho biết: “Điều trị tại Lạc Việt, tôi cảm nhận được sự tận tâm của các bác sĩ và điều dưỡng. Mọi người luôn gần gũi, động viên, chăm sóc chu đáo. Cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ thuận tiện nên tôi hoàn toàn yên tâm điều trị tại đây mà không cần phải vất vả xuống tuyến Trung ương”.

Đối với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, sự hồi phục của người bệnh chính là động lực để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, mang đến những giải pháp điều trị hiệu quả, an toàn và toàn diện.

Điều trị ung thư đa mô thức - Xu hướng nâng cao hiệu quả điều trị

Theo các chuyên gia, điều trị ung thư hiện đại không còn phụ thuộc vào một phương pháp đơn lẻ mà là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa cùng các phương pháp điều trị khác nhau. Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, mỗi bệnh nhân đều được xây dựng phác đồ điều trị đa mô thức, cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh và thể trạng.

Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được phối hợp giữa phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, liệu pháp miễn dịch và chăm sóc giảm nhẹ. Mô hình điều trị này giúp tối ưu hiệu quả kiểm soát khối u, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Không chỉ tập trung điều trị bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt còn chú trọng chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị và phục hồi.

Với sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và các kỹ thuật điều trị tiên tiến, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đang trở thành địa chỉ tin cậy trong điều trị ung thư, giúp nhiều người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chi phí và thời gian đi lại.

Lý Ngọc Lan (Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt)