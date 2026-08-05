Khởi công nhà văn hóa đa năng tại Cẩm Khê Central Park: Hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đô thị trung tâm

Ngày 4/8/2026, lễ khởi công Nhà văn hóa đa năng thuộc Khu đô thị Cẩm Khê Central Park đã tổ chức tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây là hạng mục tiếp theo trong lộ trình hoàn thiện hệ thống tiện ích công cộng, văn hóa - thể thao của dự án tại khu vực trung tâm Cẩm Khê. Công trình khi hoàn thành được kỳ vọng không chỉ phục vụ cư dân trong dự án mà còn góp phần bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên địa bàn.

Hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đô thị

Lễ khởi công có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng đông đảo khách mời và người dân địa phương. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công, chính thức đưa hạng mục Nhà văn hóa đa năng vào giai đoạn xây dựng.

Theo đại diện chủ đầu tư, Nhà văn hóa đa năng được định hướng trở thành không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp, giao lưu cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho cư dân và người dân trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung thêm một tiện ích công cộng quan trọng, đồng thời gia tăng giá trị khai thác và sức hấp dẫn cho toàn khu đô thị.

Khởi công Nhà văn hóa đa năng - dấu mốc tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hệ thống tiện ích của Cẩm Khê Central Park.

Cẩm Khê Central Park có quy mô 20,57ha, tọa lạc tại khu vực trung tâm thị trấn Cẩm Khê trước đây, nay thuộc xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Dự án được quy hoạch theo định hướng khu đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và tiện ích được đầu tư đồng bộ.

Đến nay, hạ tầng kỹ thuật của dự án cơ bản đã hoàn thiện, nhiều tuyến đường nội khu, hệ thống điện, cấp thoát nước, cây xanh và chiếu sáng đã được đưa vào sử dụng. Song song với quá trình đầu tư hạ tầng, gần 300 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và bàn giao cho khách hàng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành cộng đồng cư dân ổn định, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại khu vực trung tâm Cẩm Khê.

Theo quy hoạch, Cẩm Khê Central Park phát triển hơn 20 hạng mục tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, thể thao và gắn kết cộng đồng. Trong đó, ba công trình trọng điểm gồm Công viên hồ điều hòa, Sân vận động và Nhà văn hóa đa năng được xem là những điểm nhấn quan trọng trong việc hoàn thiện không gian sống.

Đến thời điểm hiện tại, Công viên hồ điều hòa rộng hơn 5 ha và Sân vận động đã hoàn thành, đi vào hoạt động và trở thành địa điểm sinh hoạt, rèn luyện thể thao, vui chơi của cư dân cũng như người dân địa phương. Việc tiếp tục triển khai Nhà văn hóa đa năng không chỉ bổ sung một thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng mà còn hoàn thiện chuỗi tiện ích trọng điểm, hướng tới xây dựng một môi trường sống đầy đủ hơn về hạ tầng xã hội.

Hạ tầng đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển mới

Trong thời gian qua, nhiều không gian công cộng tại Cẩm Khê Central Park đã được địa phương sử dụng để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội và sự kiện cộng đồng.

Từ năm 2024 đến nay, khu đô thị là địa điểm diễn ra nhiều chương trình của địa phương như bắn pháo hoa, lễ hội Trung thu, các hoạt động dân vận, lễ giao nhận và tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng nhiều sự kiện văn hóa - cộng đồng khác. Các hoạt động trên đã thu hút đông đảo người dân tham gia, điều này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với những không gian công cộng được đầu tư đồng bộ tại khu vực trung tâm Cẩm Khê.

Cẩm Khê Central Park đã trở thành địa điểm tổ chức nhiều chương trình và sự kiện của địa phương.

Trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, việc hình thành các khu đô thị được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian xanh và các thiết chế văn hóa - thể thao được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Vì vậy, lễ khởi công Nhà văn hóa đa năng không chỉ đánh dấu việc triển khai thêm một hạng mục của Cẩm Khê Central Park mà còn nối tiếp quá trình đầu tư đồng bộ hạ tầng và tiện ích tại khu vực trung tâm. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ bổ sung không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tổ chức đa dạng các sự kiện cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới.