Đinh Văn Linh – Trái tim “thép” trên những đường đua địa hình

Khi nhắc đến xe đạp địa hình Việt Nam, người hâm mộ thể thao không thể không nhớ đến cái tên Đinh Văn Linh- một vận động viên xuất thân từ vùng núi Vân Sơn (Phú Thọ), người đã viết nên hành trình phi thường bằng ý chí sắt đá và tấm lòng tận tuỵ với quê hương trong suốt những năm qua.

Các VĐV xe đạp của tỉnh sẽ tham gia thi đấu tại Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 39 năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Duyên phận và đam mê

Năm 13 tuổi, Linh tình cờ tham gia một cuộc thi việt dã cấp huyện. Tưởng như chỉ là một lần thử sức tuổi học trò, không ngờ lại mở ra bước ngoặt lớn trong đời cậu bé xứ Mường. Giành giải nhất lứa tuổi nam trẻ, Linh được tuyển vào Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao của tỉnh.

Ban đầu, Linh tập điền kinh nhưng chính những vòng quay mạnh mẽ và bụi mù của đội xe đạp các tỉnh đến tập nhờ tại sân trường đã mê hoặc cậu. Sau mỗi buổi tập điền kinh, Linh mượn xe tập tạm. Không ai ngờ, những lần “tập ké” ấy lại là khởi đầu của một sự nghiệp bền bỉ kéo dài hơn một thập kỷ.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: Nhìn các anh chị đạp xe thật khỏe mình cũng muốn thử xem sao. Nhưng chính chiếc xe đạp đầu tiên ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.” - Linh nhớ lại.

Xe đạp địa hình là môn thể thao khắc nghiệt. Các tay đua phải băng rừng, vượt suối, chinh phục dốc đứng, đường trơn trượt hay nắng lửa, gió rát. Không chỉ đòi hỏi thể lực, môn này còn cần tinh thần thép và khả năng điều khiển kỹ thuật đỉnh cao.

Từ chỗ chỉ là một tay đua non trẻ, Linh dần trở thành cái tên không có đối thủ trong các giải đua quốc nội. Giai đoạn 2020- 2025, anh chinh phục tổng cộng 27 huy chương vàng, 4 bạc, 3 đồng ở các giải đấu trong nước. Đặc biệt, năm 2022, Linh mang về 3 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ IX và tiếp đó là HCB nội dung tiếp sức tại SEA Games 31.

Năm 2025, phong độ của anh tiếp tục được khẳng định với 7 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, góp phần khẳng định vị thế vững chắc của xe đạp địa hình Phú Thọ trên bản đồ thể thao Việt Nam.

“Với tôi, mỗi tấm huy chương là một chặng leo dốc gian khó đã vượt qua. Phía sau thành công là mồ hôi, cả những chấn thương âm ỉ, là sự kiên nhẫn của HLV, gia đình và cả đồng đội đã động viên tôi không bỏ cuộc.” - Linh chia sẻ.

Trọn vẹn với quê hương

Trong bối cảnh nhiều vận động viên giỏi chọn cách dời tỉnh để tìm môi trường thi đấu có điều kiện tốt hơn, Linh vẫn giữ vững lời hứa với chính mình: Gắn bó và cống hiến cho thể thao Phú Thọ. Dù từng nhận nhiều lời mời từ các đơn vị mạnh, Linh luôn từ chối. Anh tin rằng thành công không nằm ở danh tiếng hay mức thưởng mà ở việc mình đóng góp được gì cho nơi đã chắp cánh đầu tiên.

VĐV Đinh Văn Linh (bên trái) tại Giải xe đạp địa hình Cúp Quốc gia năm 2024.

Từ tháng 3/2021, Linh chính thức trở thành HLV kiêm VĐV môn xe đạp tại Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT của tỉnh. Trên cương vị mới, anh vừa là người thầy truyền lửa, vừa là đồng đội cùng tập luyện, vừa là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.

“Tôi không muốn chỉ là một vận động viên giỏi. Tôi muốn góp phần tạo nên một thế hệ xe đạp địa hình kế cận cho tỉnh nhà.” - Đinh Văn Linh, cho hay.

Anh luôn sát cánh cùng các học trò mỗi buổi sáng sớm, hướng dẫn từng thao tác nhỏ, kiểm tra từng kỹ năng xuống dốc, leo đèo. Với anh, được thấy học trò giành huy chương quý giá chẳng khác gì chính mình thi đấu.

Không chỉ trên sân đua, Đinh Văn Linh còn lan tỏa giá trị tích cực trong đời sống. Anh là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thể thao học đường, các lớp truyền nghề miễn phí ở vùng sâu, vùng xa. Có lần, Linh đạp xe hàng chục km đường dốc núi chỉ để trao tặng bộ dụng cụ tập luyện cho một học sinh nghèo yêu thích xe đạp.

Anh cũng là người đầu tiên đề xuất tổ chức giải xe đạp phong trào địa phương, nơi các em học sinh, người dân có thể thử sức trên địa hình rừng núi. Nhờ đó, không ít tài năng trẻ đã được phát hiện, kết nối và đào tạo bài bản.

HLV Trần Đại Nghĩa, người thầy gắn bó với Linh từ những ngày đầu, nhận xét: “Linh là một vận động viên sống rất trách nhiệm. Cậu ấy không chỉ giữ phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm mà còn là người góp phần khơi dậy đam mê thể thao cho thế hệ sau.”

Tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ

Từ một cậu bé xứ Mường đạp xe đi học trên con đường đất ngoằn ngoèo, chênh vênh núi cao, Linh đã bứt phá trở thành nhà vô địch quốc gia, tuyển thủ quốc gia thi đấu quốc tế. Anh không được sinh ra trong điều kiện lý tưởng, cũng chưa từng có nền tảng thể thao chuyên nghiệp từ nhỏ nhưng chính điều đó khiến câu chuyện của Linh thêm ý nghĩa.

“Muốn theo thể thao thành tích cao, trước hết phải có đam mê thật sự. Sau đó là quyết tâm không buông bỏ. Thất bại nhiều thì mới có thành công.” - Linh thường dặn học trò như vậy.

Linh bước đi trên con đường sự nghiệp bằng sự bền bỉ và sự khiêm nhường. Những gì anh đang thể hiện chính là lời hồi đáp đẹp nhất cho quê hương Phú Thọ - nơi đã tin tưởng, nâng đỡ và cùng anh đi qua bao thử thách.

Và tại Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 39 năm 2025 đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, cái tên Đinh Văn Linh tiếp tục có trong danh sách các VĐV tham gia thi đấu. Anh được kỳ vọng sẽ cùng đồng đội sẽ mang về thêm những tấm huy chương quý giá cho tỉnh Phú Thọ, nối dài bảng thành tích ấn tượng trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Hồng Trung