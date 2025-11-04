Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) thăm và làm việc tại tỉnh

Ngày 4/11, Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) do bà Neeta Pokhel - Giám đốc Ban Nước và Phát triển đô thị phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh về Dự án phát triển hạ tầng du lịch khu vực Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình cũ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1447 ngày 30/6/2025 thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư 3.752,68 tỷ đồng, tương đương 158,84 triệu USD. Vốn vay ODA 2.934,20 tỷ đồng, tương đương 124,19 triệu USD; vốn đối ứng 818,48 tỷ đồng, tương đương 34,64 triệu USD. Dự án gồm 3 hạng mục công trình: Tuyến đường chạy ven lòng hồ Hòa Bình, từ phường Thống Nhất đến xã Thung Nai dài khoảng 29,46km; Cầu Hòa Bình 5 vượt sông Đà kết nối tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình (thuộc địa phận phường Kỳ Sơn) với Quốc lộ 70B và tuyến đường Hòa Bình – Mộc Châu (thuộc địa phận phường Tân Hòa) và Cảng Thung Nai thuộc địa phận xã Thung Nai với công suất phục vụ khoảng 460.000 hành khách/ năm.

Hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư bước nghiên cứu khả thi. Tiến độ cụ thể là thông báo mời thầu tư vấn vào tháng 11/2025; ký hợp đồng tư vấn tháng 12/2025; hoàn thành khảo sát xây dựng tháng 2/2026; hoàn thành, trình thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường tháng 4/2026; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tháng 5/2026; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tháng 7/2026; ký kết Hiệp định vay ODA với ADB tháng 10/2026.

Đồng thời với việc đấu thầu tư vấn, Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang chuẩn bị tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Hòa Bình 5. Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 11/2025 – 2/2026. Ngay sau đó, đơn vị tư vấn trúng tuyển sẽ lập thiết kế cơ sở cho cầu Hòa Bình 5, tổng hợp chung vào hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình thẩm định, phê duyệt theo tiến độ nêu trên. Thời gian thực hiện 6 năm kể từ Hiệp định vay có hiệu lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn thông tin với Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về tổng quan điều kiện tự nhiên, địa hình, tiềm năng, thế mạnh, quy mô phát triển của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án phát triển hạ tầng du lịch khu vực Hòa Bình là dự án rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hòa Bình nói chung, đánh thức tiềm năng du lịch, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Với những tiềm năng tài nguyên tự nhiên và văn hóa đa dạng, phong phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng du lịch khu vực Hòa Bình nếu được đầu tư phát triển hạ tầng sẽ thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Đặc biệt là phát huy thế mạnh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, cộng đồng, du lịch thể thao và văn hóa tâm linh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn khoản vốn vay của ADB trong triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới ADB tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong thực hiện các dự án góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng gắn với phát triển bền vững.

Bà Neeta Pokhel - Giám đốc Ban Nước và Phát triển đô thị phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), bà Neeta Pokhel - Giám đốc Ban Nước và Phát triển đô thị phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Dự án phát triển hạ tầng du lịch khu vực Hòa Bình cũng như các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong những năm qua, nhất là đối với phát triển du lịch.

Bà Neeta Pokhel mong muốn thông qua việc đầu tư sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực Hòa Bình, tạo đà phát triển cho các dự án KT – XH trên địa bàn tỉnh.

Dương Liễu