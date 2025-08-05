Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với xã Lâm Thao

Ngày 5/8, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Nguyễn Phú Sơn – TUV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Lâm Thao về công tác giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn – TUV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu kết luận buổi làm việc.

Xã Lâm Thao được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Lâm Thao, Thị trấn Hùng Sơn, xã Thạch Sơn (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cũ). Trong những năm qua, công tác GD&ĐT được quan tâm chú trọng, cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư khang trang, hiện đại, nhiều lớp học được trang bị thiết bị dạy học thông minh. 100% số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia. Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chất lượng giáo dục trên địa bàn xã khá đồng đều. Phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có sức lan toả, tổ chức khen thưởng cho hàng trăm lượt giáo viên và học sinh có thành tích cao trong dạy và học hàng năm. Giáo viên thuộc các trường MN, TH, THCS đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, đạt tỷ lệ 98,89%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo về trình độ chuyên môn. Chất lượng phổ cập giáo dục được duy trì, giữ vững. Chất lượng giáo dục toàn diện các nhà trường chuyển biến tích cực. Các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành được chỉ đạo thống nhất và thực hiện nề nếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

UBND xã Lâm Thao đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026. Xã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm đối với các trường trên địa bàn. Các nhà trường đã tiến hành rà soát, kiểm kê thực trạng cơ sở vật chất từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện, nước... bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học hai buổi/ngày.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường THPT Long Châu Sa.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường Mầm non Liên Cơ.

Đến thời điểm hiện tại, các trường cơ bản đã nhận đủ số lượng sách giáo khoa theo đúng đăng ký, sẵn sàng phục vụ công tác giảng dạy ngay từ tuần đầu của năm học mới. Thực hiện rà soát thiết bị dạy học tối thiểu; xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung trước khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên một số trường còn thiếu giáo viên, nhân viên theo quy định về vị trí việc làm gây khó khăn trong việc bố trí dạy học đúng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là với yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức các hoạt động giáo dục bắt buộc...

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà trường kiến nghị Sở GD&ĐT quan tâm đầu tư, cấp bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học, đảm bảo cho việc dạy và học theo Chương trình GDPT 2018 và đồ dùng, đồ chơi cho các lớp nhà trẻ, mẫu giáo, đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Chủ tịch UBND xã Lâm Thao phát biểu tại buổi làm việc.

Thầy giáo Triệu Trí Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Long Châu Sa phát biểu tại buổi làm việc.

Cô giáo Nguyễn Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Duệ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn đánh giá cao sự quan tâm công tác GD&ĐT của xã Lâm Thao. Đối với những đề xuất, kiến nghị của xã, các nhà trường, Đoàn công tác tiếp thu, sẽ đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp, học sinh yếu kém, tham mưu tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học. Quan tâm tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực cho các trường học, chỉ đạo sớm ban hành cấu trúc đề minh họa thi học sinh giỏi, thi vào lớp 10... Từ đó góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số trường học trên địa bàn xã Lâm Thao.

Hạnh Thúy