Đào tạo nghề bài bản - Chìa khóa nâng tầm lao động Việt

Trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, kỹ năng nghề của người lao động không chỉ là “chìa khóa” để tìm việc làm ổn định mà còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương. Tỉnh Phú Thọ những năm qua đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo kỹ năng nghề với tác phong công nghiệp, coi đây là nhiệm vụ chiến lược để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực tế cho thấy, bên cạnh nhu cầu việc làm, nhiều lao động đang đứng trước áp lực phải thích ứng với thay đổi công nghệ, đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường. Với những lao động không may rơi vào tình trạng thất nghiệp, sự hỗ trợ kịp thời từ các trung tâm dịch vụ việc làm trở thành điểm tựa cần thiết.

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề mở nhiều lớp học bồi dưỡng kỹ năng, điển hình như lớp tin học văn phòng cho hơn 40 lao động. Từ lớp học này, nhiều học viên không chỉ có cơ hội trang bị thêm kiến thức mà còn có niềm tin để sớm quay trở lại thị trường lao động với tâm thế vững vàng hơn.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Bình Xuyên là một trong những cá nhân điển hình trong đó. Chị Hoa chia sẻ: Ngay sau khi học xong lớp tin học văn phòng cùng với kinh nghiệm tích lũy, tôi đã tìm được việc làm ổn định trong khu công nghiệp. Tôi mong muốn, những lớp học bổ ích như vậy sẽ tiếp tục được mở rộng để nhiều người được trang bị kiến thức bổ ích, đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc được tăng thời lượng thực hành để nâng cao tay nghề.

Cùng với các chính sách hỗ trợ, hoạt động nâng cao kỹ năng nghề còn nhận được sự chung tay từ tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích hàng chục nghìn công nhân, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng tay nghề hằng năm.

Nhiều doanh nghiệp còn chủ động hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để công nhân tham gia các lớp đào tạo. Đây không chỉ là cách đồng hành cùng người lao động mà còn là chiến lược để nâng cao năng suất, duy trì sức cạnh tranh trong giai đoạn tự động hóa ngày càng mạnh mẽ.

Quan điểm ấy cũng được thể hiện rõ từ phía các nhà tuyển dụng. Anh Trần Văn Thiêm, cán bộ quản lý tuyển dụng Công ty TNHH Hàng may mặc Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư nhiều dây chuyền hiện đại, đồng nghĩa với yêu cầu lao động phải được đào tạo nâng cao tay nghề. Chính vì vậy, công ty thường xuyên mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng cho công nhân tại tất cả bộ phận để đáp ứng yêu cầu công việc.

Đặc biệt, trong tổng thể chiến lược xây dựng nguồn nhân lực, vai trò của hệ thống giáo dục nghề nghiệp là không thể thiếu. Các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ, xây dựng chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu thực tiễn.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc đã liên kết với hơn 50 doanh nghiệp, đưa sinh viên đi thực tập tại các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng thời lượng thực hành, gắn đào tạo với môi trường thực tiễn. Sinh viên không chỉ học nghề mà còn được rèn luyện kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp, tác phong công nghiệp.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc tiếp tục liên kết với nhiều doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực tập, nâng cao kiến thức.

Thực tế cho thấy, người lao động sau khi qua đào tạo, bồi dưỡng không chỉ dễ dàng tìm việc làm hơn mà còn duy trì được thu nhập cao, ổn định hơn so với lao động phổ thông. Doanh nghiệp có được lực lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ.

Phát huy kết quả này, tỉnh Phú Thọ cũng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng không chỉ dừng ở học viên mà còn mở rộng đến đội ngũ giảng viên, giáo viên. Việc chuẩn hóa, hiện đại hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang từng bước đưa một số trường đạt trình độ khu vực ASEAN và quốc tế. Qua đó, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong chiến lược xây dựng nguồn lao động chất lượng cao.

Có thể khẳng định, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động không phải là việc làm mang tính tình thế mà là chiến lược lâu dài, mang tầm nhìn phát triển. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp ở Phú Thọ đang mở ra hướng đi bền vững cho tương lai. Đây không chỉ là bảo đảm an sinh xã hội mà còn là nền tảng để tỉnh vững bước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lê Minh