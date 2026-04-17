Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ làm việc với Tập đoàn BYD về hợp tác trong lĩnh vực xe điện và năng lượng mới

Chiều 17/4, tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm nhà máy và làm việc với Tập đoàn BYD ở Thẩm Quyến - trung tâm công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Cùng dự có ông Nguyễn Việt Dũng - Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao giấy chứng nhận đầu tư cho BYD.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Hàn Thụ Lâm - Tổng Giám đốc Công ty BYD Electronics Việt Nam; ông Cao Xuân Nam - Phó Tổng Giám đốc khối kinh doanh số 7, BYD Electronics cùng lãnh đạo các khối kinh doanh, trung tâm vận hành, quản lý dự án của BYD Electronics và BYD Electronics Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác thăm, nghe giới thiệu về Tập đoàn BYD.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo BYD đã giới thiệu tổng quan về quá trình phát triển, quy mô hoạt động và chiến lược toàn cầu của tập đoàn và của BYD Electronics Việt Nam. Là tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc và thế giới, hoạt động ở các lĩnh vực ô tô, tàu điện, linh kiện điện tử và năng lượng tái tạo, BYD hiện sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ pin, linh kiện đến các dòng phương tiện điện như ô tô, xe buýt, xe tải và hệ thống lưu trữ năng lượng, mạng lưới thị trường rộng khắp thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác thăm, nghe giới thiệu về Tập đoàn BYD

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc; quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước đang ở tầm cao mới, thực chất và hiệu quả, với kim ngạch song phương đạt 252 tỷ USD vào năm 2025. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam và dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội đàm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu vị thế và tiềm năng của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là vị trí chiến lược với vai trò là điểm kết nối giao thương giữa miền Bắc Việt Nam với vùng Tây Nam Trung Quốc, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phú Thọ đạt 10,52% (đứng thứ 4 toàn quốc), quy mô kinh tế đạt gần 16 tỷ USD. Trong đó, công nghiệp là động lực chính, chiếm 55,4% cơ cấu kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 742 dự án FDI, riêng Trung Quốc có 180 dự án với tổng vốn 3,57 tỷ USD.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao vai trò và tầm nhìn của Tập đoàn BYD; bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tư duy chiến lược và tinh thần đổi mới sáng tạo của BYD - hãng xe điện số 1 thế giới về doanh số xe điện thuần (BEV) năm 2025. Đồng thời khẳng định BYD được xem là biểu tượng cho kỷ nguyên di chuyển xanh và là nguồn cảm hứng cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng biểu tượng quốc gia của tỉnh Phú Thọ – Tháp men gốm chùa Trò cho ông Hàn Thụ Lâm - Tổng Giám đốc Công ty BYD Electronics Việt Nam.

Nhấn mạnh cam kết đồng hành và đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Phú Thọ kiên định đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện kết cấu hạ tầng hiện đại để hỗ trợ doanh nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm lớn nhất cả nước về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, ô tô, xe máy. Toàn tỉnh hiện có 57 khu công nghiệp đã được quy hoạch, trong đó có 30 khu công nghiệp với quy mô trên 5.800 ha, có hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng biểu tượng quốc gia của tỉnh Phú Thọ – Tháp men gốm chùa Trò cho ông Nguyễn Việt Dũng - Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu.

Vui mừng được trao giấy chứng nhận đầu tư với các nội dung điều chỉnh của Dự án Nhà máy Điện tử BYD Việt Nam, tăng vốn đầu tư thêm 479,8 triệu USD, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thủ tục này được hoàn tất chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi nộp hồ sơ theo cơ chế “luồng xanh”. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, dự án đầu tư tại tỉnh Phú Thọ. Đồng thời mong muốn Công ty sau khi nhận được chứng nhận đầu tư với các nội dung điều chỉnh tăng vốn sẽ thực hiện theo đúng các tiến độ của dự án; nghiên cứu triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô điện tại Phú Thọ.

Tổng Giám đốc Công ty BYD Electronics Việt Nam Hàn Thụ Lâm trao tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu hơn về định hướng hợp tác trong thời gian tới. Với đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô điện, Tổng Giám đốc Công ty BYD Electronics Việt Nam - ông Hàn Thụ Lâm cho biết, sẽ báo cáo lại Chủ tịch Tập đoàn và tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án tại Việt Nam.

Nhấn mạnh phương châm của tỉnh “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của chúng tôi”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Thành công của BYD Việt Nam không chỉ trở thành hình mẫu trong thu hút đầu tư từ Trung Quốc, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Phú Thọ, mà còn góp phần củng cố vững chắc hơn nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy hợp tác kinh tế bền chặt hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tỉnh Phú Thọ cam kết tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của BYD tại Phú Thọ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn BYD.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thực chất và hiệu quả. Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Phú Thọ trên bản đồ thu hút đầu tư quốc tế mà còn tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh bứt phá trong phát triển công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

