Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Tối 17/4 (tức ngày 1/3 năm Bính Ngọ), tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đông đảo người dân có mặt từ sớm chờ đón lễ khai mạc.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân bảo vệ an toàn lễ khai mạc.

8h00, Lễ khai mạc bắt đầu

Mở đầu là màn Khai từ với chủ đề “Âm vang lễ hội Đền Hùng” với màn trống hội kết hợp múa và tổ hợp đại cảnh trên nền ca khúc “Đất Tổ tìm về” do ca sĩ Quách Mai Thy biểu diễn.

Toàn cảnh màn khai từ.

Hơn 400 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng trong trang phục cách điệu theo cổ phục của người Việt Cổ thời Hùng Vương, sử dụng đạo cụ đặc trưng như quạt, rồng dây... trên nền visual art đồ họa 3D, hình ảnh miền đất Phú Thọ cổ, hình ảnh cha Rồng, mẹ Tiên, Phú Thọ mới, các danh lam thắng cảnh của tỉnh... Tất cả đưa người xem như ngược về lịch sử với những huyền tích sử thi về vùng Đất Tổ, dấu chân của người Việt Cổ, khởi nguồn của văn minh lúa nước; về sự ra đời của nhà nước Văn Lang và huyền sử các triều Vua Hùng; về miền đất di sản văn hóa với các di sản Chiêng Mường, Mo Mường, hát Xoan, hát Trống Quân...

Màn nghệ thuật khai từ.

Giới thiệu đại biểu, phát biểu của lãnh đạo tỉnh

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 nhấn mạnh: Chương trình khai mạc với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức Tổ tiên. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc niềm tự hào, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xem toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vị thế mới của tỉnh sau hợp nhất, đặc biệt là bước ngoặt lịch sử từ 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Với vị thế địa chính trị, đứng thứ 15 về diện tích và thứ 11 về dân số cả nước, trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thuộc vùng Thủ đô, năm 2025, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 10,52% (đứng thứ 4 toàn quốc), quy mô kinh tế gần 16 tỷ USD. Đời sống Nhân dân và hạ tầng xã hội được nâng cao rõ rệt.

Không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng, Phú Thọ còn được ví như một “bảo tàng” văn hóa dân tộc, lưu giữ kho tàng di sản vô cùng phong phú, đặc sắc với gần 1.000 di tích được xếp hạng các cấp, 5 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh, 41 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 6 bảo vật quốc gia. Đây là những minh chứng sống động cho bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời và bản sắc riêng của vùng Đất Tổ. Nổi bật là Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi tưởng niệm các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã có công dựng nước, đồng thời là trung tâm của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhắc lại các mốc quan trọng như Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1946) và UNESCO ghi danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa đại diện của nhân loại (năm 2012), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Lễ hội Đền Hùng hằng năm không chỉ là sự kiện văn hóa trọng đại của tỉnh Phú Thọ mà còn là ngày hội chung của cả dân tộc Việt Nam, dịp để đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đánh trống khai hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, điểm mới của Lễ hội năm 2026 là sự đổi mới quy mô - vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, quy tụ 148 xã, phường thông qua 18 cụm liên kết. Điểm nhấn hoạt động là chương trình nghệ thuật khai mạc kết hợp truyền thống và hiện đại; khôi phục và nâng tầm Lễ hội văn hóa dân gian đường phố. Đây cũng là dịp quảng bá du lịch liên vùng, kết nối các danh thắng tiêu biểu của Phú Thọ mới như: Tây Thiên, Tam Đảo, hồ Hòa Bình, đồi chè Long Cốc, khoáng nóng Thanh Thủy...

Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm 2026, tỉnh Phú Thọ mong muốn khẳng định Đất Tổ không chỉ là miền đất linh thiêng lưu giữ những di sản văn hóa quý báu, niềm tự hào của dân tộc mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, nơi các giá trị lịch sử và văn hóa được gìn giữ, kết nối và phát triển bền vững. Những tiềm năng, thế mạnh đó đang được tỉnh tập trung phát huy mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Màn pháo bông khai hội.

8h35: Sau phần trình chiếu phóng sự với tựa đề “Kết nối di sản, trải nghiệm đa sắc” do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ thực hiện, Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" chính thức bắt đầu.

Chương trình gồm 3 chương: chương I - Linh thiêng nguồn cội, chương II - Về miền di sản, chương III - Phú Thọ vươn mình cùng đất nước.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Trọng Bình, NSND Thúy Ngần, NSƯT Thi Nhung cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ các phường Xoan gốc, Nhà hát Lạc Hồng, Vũ đoàn Hà Nội và học sinh một số trường tiểu học, THPT trên địa bàn tỉnh.

Chương I - Linh thiêng nguồn cội

Mở đầu là kịch múa nghệ thuật “Con Rồng cháu Tiên”, thể hiện Huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ do NSND Trọng Bình trong hình tượng Vua Lạc Long Quân, NSND Thúy Ngần trong hình tượng Quốc Mẫu Âu Cơ đưa người xem trở về với Động Lăng Xương vùng bãi bồi ven sông Đà, nơi tương truyền nàng Âu Cơ đã được sinh ra. Lớn lên, nàng có cuộc kỳ ngộ với Lạc Long Quân, trời đất giao hòa, rồng tiên hội tụ, hạ sinh một bọc trăm trứng nở trăm con, khởi nguồn của dòng giống Rồng Tiên.

Tiếp đó là phần trình diễn nghệ thuật hình ảnh và ánh sáng, thể hiện quá trình Vua Hùng tìm đất dựng Đô. Màn hát múa “Sơn Tinh - Thủy Tinh” và Phù Đổng Thiên Vương, tái hiện hình tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh, bão nổi sóng gầm với ý nghĩa con người chế ngự thiên nhiên cùng hình tượng Thánh Gióng, cây tre đằng ngà. Mashup “Phong Châu mở hội - Linh thiêng một cõi Tiên Rồng - Địa khúc giao hòa” đại cảnh là những tổ hợp múa ước lệ kết hợp đạo cụ và trang phục cổ trang, ca ngợi công đức của các Vua Hùng, những vị tiên hiền quốc mẫu đã khai sáng ra miền Đất Tổ và khởi dựng non sông gấm hoa.

Kết bằng Phong Châu mở hội, múa dân chúng hoan ca, khắp nơi rộn rã, hoa thơm đua nở, quân thần hòa nhịp, một đại cảnh múa rực rỡ huy hoàng.

Các tiết mục hấp dẫn tại chương I.

Chương II - Về miền di sản

Những di sản văn hóa đặc sắc của cả ba vùng đất hợp thành tỉnh Phú Thọ mới đều được khai thác đưa vào chương trình, tôn vinh sự giàu có về văn hóa của vùng Đất Tổ. Đó là hát Xoan, hát Trống quân Đức Bác, Chiêng Mường. Trong đó, với hát Xoan, ê kíp không xử lý như một tiết mục minh họa đơn lẻ mà xây dựng thành đại cảnh với sự tham gia biểu diễn của nghệ nhân dân gian, diễn viên chuyên nghiệp, đặc biệt là sự tham gia của các em học sinh tiểu học ở địa bàn có phường Xoan. Với chiêng Mường, chương trình không dừng lại ở việc đưa chiêng lên sân khấu như một điểm nhấn âm thanh lạ tai mà gắn với cả không gian văn hóa Mường, Mo Mường, dân ca Mường và có sự tham gia biểu diễn của nghệ nhân, người dân.

Các tiết mục hấp dẫn tại chương II.

Chương III - Phú Thọ vươn mình cùng đất nước

Với những trường khúc: Việt Nam - Ngày mới, Cánh chim Phượng Hoàng và mashup Việt Nam tinh hoa, chương III thể hiện Việt Nam ngày mới vươn tầm, cờ hoa rực rỡ, vững tin bước tới tương lai và hình ảnh những cánh chim muôn phương trở về quê hương.

Các tiết mục hấp dẫn tại chương III.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là những đại cảnh múa với những khung hình đẹp nhất của tỉnh Phú Thọ; những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và các công trình mới điện, đường, trường, trạm... thể hiện Phú Thọ vào Xuân, thênh thang những con đường, xây tương lai, giữ tinh hoa truyền thống, viết tiếp trang vàng thời đại Hồ Chí Minh.

Màn nghệ thuật đặc sắc khép lại chương trình khai mạc.

Thực hiện: Đinh Xuân, Lê Hoàng, Đức Anh, Cẩm Lệ, Ngọc Tùng