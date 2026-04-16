Công an tỉnh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các lực lượng nghiệp vụ

Chiều 16/4, Công an tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng: Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) và Tài chính Công an nhân dân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng các lực lượng nhân ngày truyền thống.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù nhiều lần tách, nhập, thay đổi về tổ chức, đầu mối công tác và thực hiện hợp nhất tỉnh, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát QLHC về TTXH và Tài chính Công an nhân dân luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ khi thành lập đến nay, các lực lượng đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác; chủ động nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác.

Ghi nhận những công lao, thành tích đạt được trên các mặt công tác, tập thể lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát QLHC về TTXH và Tài chính Công an tỉnh và hàng nghìn các cá nhân đã được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Thực hiện Nghị quyết số 202 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 1/7/2025, Công an ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình được sáp nhập thành Công an tỉnh Phú Thọ mới. Theo đó, các lực lượng nghiệp vụ cũng được kiện toàn, hợp nhất và nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh địa bàn rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, các lực lượng đã chủ động đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của các lực lượng trong suốt 80 năm qua.

Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các lực lượng.

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm hành động “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”; nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; triển khai hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác.

Các cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm “người trước, súng sau”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xây dựng lực lượng Công an Đất Tổ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhân dịp này, 7 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đức Anh