Phú Thọ xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Sáng 16/4, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ được tổ chức tại thành phố Thượng Hải - trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi gặp mặt và làm việc với đại diện 39 doanh nghiệp lớn và Tập đoàn hàng đầu của Thượng Hải.

Cùng dự có đồng chí Trần Huy Hùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải; đại diện chính quyền thành phố Thượng Hải; lãnh đạo một số sở ngành, doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Với chủ đề “Chung tay kiến tạo - Cùng nhau phát triển”, Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thượng Hải là sự kiện quan trọng nhằm khẳng định tiềm năng, vị thế và khát vọng phát triển của tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, vị trí chiến lược của tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025, trở thành tỉnh có diện tích hơn 9.300km2, dân số hơn 4 triệu người.

Phú Thọ nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tuyến giao thương quan trọng kết nối vùng Tây Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam.

Với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, 57 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó, có 30 khu quy mô trên 5.800ha, hạ tầng đồng bộ sẵn sàng mặt bằng sạch. Tỉnh Phú Thọ đã và đang thu hút 742 dự án FDI với tổng vốn gần 14 tỷ USD, trong đó, Trung Quốc chiếm 180 dự án với vốn 3,57 tỷ USD, chiếm khoảng 26% tổng vốn FDI tại tỉnh.

Một số dự án tiêu biểu như: Nhà máy điện tử BYD Việt Nam đầu tư 411 triệu USD, cùng những tập đoàn lớn đang khảo sát đầu tư như: Tập đoàn Thái Bình Dương, Tập đoàn JD, Tập đoàn Geely.

Chủ tịch Trần Duy Đông khẳng định quyết tâm phát triển tỉnh Phú Thọ trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu năm 2030 trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, y tế, đào tạo chất lượng cao và đến 2045 trở thành đô thị hiện đại, xã hội thịnh vượng với chất lượng cuộc sống cao cho người dân.

Để hỗ trợ nhà đầu tư, Phú Thọ cam kết thực hiện “3 đột phá chiến lược” bao gồm: Chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, luôn đồng hành với nhà đầu tư; bảo đảm môi trường an toàn, ổn định; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, Phú Thọ ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao và chế biến, chế tạo như: Điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, xe máy điện, thiết bị y tế, dược phẩm, vật liệu mới và năng lượng tái tạo; đồng thời khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực logistics, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp chuyên sâu, trung tâm R&D - nơi tập trung nghiên cứu, cải tiến quy trình và sáng tạo sản phẩm mới...

Ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm đại diện cho các doanh nghiệp phát biểu đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này đóng vai trò then chốt giúp tỉnh chuyển dịch mô hình kinh tế từ gia công giá trị thấp sang sản xuất thông minh có giá trị gia tăng cao.

Đây là nhân tố quyết định để hiện thực hóa các đột phá chiến lược: Vừa thu hút đội ngũ chuyên gia và nhân lực chất lượng cao, vừa tạo động lực tăng trưởng bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đưa Phú Thọ trở thành tâm điểm đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp Trung Quốc, các bên đã thảo luận về các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm công nghiệp công nghệ cao - điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, xe máy điện, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, logistics, khu công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu.

Bên cạnh đó, các nội dung về ưu đãi thuế, miễn giảm tiền thuê đất và các điều kiện gia nhập thị trường cho các dự án vật liệu mới, sản xuất chế tạo được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặt câu hỏi.

Nhiều doanh nghiệp ở Thượng Hải bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư tại tỉnh Phú Thọ, cam kết sẽ tăng cường khảo sát, xúc tiến và triển khai các dự án hợp tác kinh tế với địa phương trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, tăng cường quan hệ gắn bó kinh tế giữa hai bên.

Đồng chí Bùi Hồng Đô - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và ông Trương Tường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Tại hội nghị, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác khảo sát, nghiên cứu phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm như giao thông, đô thị, thủy lợi và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các mô hình đầu tư hiện đại.

Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương mong muốn đầu tư lâu dài tại Phú Thọ và cam kết hướng tới quy mô đầu tư dự kiến không thấp hơn 3 tỷ USD trong 3 năm tới, đồng thời, phối hợp với tỉnh xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế đến tìm hiểu môi trường kinh doanh tại địa phương.

Việc ký kết này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thu hút ngoại lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển hàng đầu của khu vực.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đại biểu và đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ với Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tỉnh Phú Thọ khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư để trở thành điểm đến chiến lược cho các doanh nghiệp Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời gọi các doanh nghiệp đến với Phú Thọ để cùng “Chung tay kiến tạo - Cùng nhau phát triển”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm chủ trì Hội đàm giữa đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Thái Bình Dương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng biểu tượng bảo vật quốc gia của tỉnh Phú Thọ - Tháp gốm men chùa Trò cho ông Nghiêm Giới Hòa.

... và cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng.

Ông Nghiêm Giới Hòa tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.

* Sau Hội nghị chính thức, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi hội đàm với Tập đoàn Thái Bình Dương nhằm cụ thể hóa các nội dung đã ký kết trong bản ghi nhớ, bàn bạc, thảo luận các phương án, cơ hội hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, đường bộ, đường sắt, hạ tầng khu công nghiệp cũng như việc phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá và xúc tiến đầu tư (IR) nhằm thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại tỉnh Phú Thọ.

Buổi hội đàm với Tập đoàn Thái Bình Dương ngay sau hội nghị xúc tiến và cuộc gặp mặt, xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ với 39 doanh nghiệp lớn của Thượng Hải là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như cho định hướng đẩy mạnh hội nhập, thu hút và tăng cường đầu tư quốc tế của tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 tại Thượng Hải dự báo sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; đồng thời, tạo đà tăng trưởng kinh tế toàn diện, bền vững cho tỉnh trong tương lai gần.

