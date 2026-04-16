Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Xác định xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh An luôn coi việc củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội trong Nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm trong hoạt động. Qua đó, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

MTTQ xã Vĩnh An đi đầu trong việc vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025.

Đồng chí Trần Xuân Chính - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh An cho biết: Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ xã đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân.

Thời gian qua, MTTQ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các tệ nạn xã hội. Trong các đợt mưa bão, MTTQ xã đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng tránh, khắc phục hậu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống Nhân dân.

Trong công tác giám sát, phản biện xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở, MTTQ xã tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Từ năm 2025 đến nay, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 1.200 lượt người tham dự, tổng hợp gần 60 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính, xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất và đời sống dân sinh.

Đồng thời, phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Công tác giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo và công tác đền ơn đáp nghĩa. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

MTTQ xã vận động Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và xây dựng nông thôn mới.

Trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn, MTTQ xã Vĩnh An đã phát huy rõ vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp sức dân. Năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” của xã vận động được trên 100 triệu đồng; phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ được trên 40 triệu đồng; vận động cán bộ, công chức và Nhân dân ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt trên 60 triệu đồng.

Với số tiền đã vận động được đã phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức thành, các đơn vị tài trự đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 482 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 19 căn nhà với tổng kinh phí trên 1,9 tỷ đồng, góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện sống của Nhân dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội hóa, tặng 305 xuất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tổng số với tổng trị giá trên 230 triệu đồng, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng cảnh quan và đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn xã duy trì 122 tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch đẹp; 24 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành điểm nhấn quan trọng trong sinh hoạt chính trị - xã hội ở cơ sở, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Có thể khẳng định, MTTQ xã Vĩnh An đã phát huy tốt vai trò trung tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị cơ sở, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển ổn định, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Anh Thơ