Đoàn giám sát số 10 quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 16/4, Đoàn công tác số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã họp, triển khai nội dung chuẩn bị cho việc giám sát tại Ban Thường vụ Đảng ủy 6 xã, phường gồm: Xuân Lũng, Hiền Quan, Chân Mộng, Bằng Luân, Phù Ninh và phường Âu Cơ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu quán triệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thực hiện Quyết định số 339-QĐ/TU, ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan (gồm có 152 tổ chức Đảng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập 26 đoàn giám sát. Trong đó, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành giám sát trực tiếp đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 6 xã, phường nêu trên.

Nội dung giám sát tập trung vào việc đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 29/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc thành lập 26 Đoàn giám sát lần này để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá được kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường. Qua giám sát nhằm phát huy những kết quả đã đạt được để khuyến khích, động viên, nhân rộng nhưng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời phát hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn giám sát Bùi Đình Thi nhấn mạnh, các thành viên Đoàn giám sát cần phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, tuân thủ nghiêm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Trên cơ sở Thông báo phân công nhiệm vụ, các thành viên Đoàn giám sát số 10 chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến 4 chuyên đề giám sát; đồng thời tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, tăng cường trao đổi trực tiếp với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường được giám sát nhằm làm rõ những nội dung liên quan, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện kết quả thực hiện (nếu có). Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

Đồng chí đề nghị các thành viên Đoàn giám sát phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng báo cáo và hệ thống tài liệu minh chứng đầy đủ, đúng yêu cầu. Việc đánh giá đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường phải bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác.

Đức Anh