Giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hòa

Ngày 16/4, Đoàn giám sát số 22 do đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hòa về các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08 của BTV Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu kết luận buổi giám sát.

Theo báo cáo BTV Đảng ủy xã Liên Hòa, từ 1/7/2025 đến nay, các hoạt động trên địa bàn xã đi vào ổn định, nền nếp. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,6%, tổng thu ngân sách đạt trên 247 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,5 triệu đồng/người/năm; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc các quy định về phân cấp, ủy quyền. Đồng thời, quán triệt, tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Các thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Qua kết quả báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị BTV Đảng ủy xã Liên Hòa đánh giá rõ vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nêu rõ hơn công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; bố trí sắp xếp cán bộ, phân công, phân nhiệm gắn với trách nhiệm thực thi.

Công tác cải cách thủ tục hành chính; triển khai tháo gỡ các điểm nghẽn về GPMB, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; bố trí cán bộ làm công tác chuyển đổi số. Xác định rõ khâu đột phá, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển cũng như chỉ rõ các động lực, lĩnh vực góp phần vào tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo xã Liên Hoà báo cáo tại hội nghị.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của BTV Đảng ủy xã Liên Hòa đảm bảo đúng yêu cầu của Đoàn giám sát. Đồng chí đề nghị BTV Đảng ủy xã bổ sung, cập nhật đồng bộ các số liệu đảm bảo thống nhất giữa các nội dung giám sát. Trong đó, bổ sung thêm số liệu về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong Đoàn, BTV Đảng ủy xã Liên Hòa bổ sung hoàn thiện các báo cáo chuyên đề có giải trình cụ thể, tổng hợp và gửi Đoàn giám sát để Đoàn giám sát báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Lý.

Văn Hải - Đặng Thưởng