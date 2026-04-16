Tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế

Ngày 16/4, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy...

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Ngay sau khi hợp nhất tỉnh, Hội đã hoàn thành kiện toàn tổ chức, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn theo định hướng của Tỉnh ủy. Đồng thời ban hành quy chế làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể; xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ cơ sở sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Hội LHPN tỉnh xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tham gia chuỗi giá trị sản phẩm OCOP; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thu hút hội viên tại các khu công nghiệp, hội viên vùng đặc thù và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Nhiều chương trình, hoạt động nổi bật được triển khai như tổ chức thành công Lễ hội “Áo dài Phụ nữ Đất Tổ lần thứ nhất - năm 2026” nhằm lan tỏa giá trị tà áo dài Việt Nam và góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ trung giai đoạn phát triển mới. Đồng thời tham gia tích cực công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các chương trình, đề án phát triển kinh tế được lồng ghép hiệu quả với phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tập huấn quản lý tài chính, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối việc làm, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phong trào thi đua, đặc biệt là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được duy trì, nhân rộng gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh, nổi bật là chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi làm việc, Hội LHPN tỉnh đề xuất tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ; hỗ trợ thêm nguồn lực cho các hoạt động đặc thù và các đề án phát triển kinh tế dành cho phụ nữ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức sau Đại hội, chủ động thích ứng với chuyển đổi số, duy trì hiệu quả hoạt động.

Đồng chí yêu cầu Hội tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; chủ động tham mưu chiến lược về công tác cán bộ nữ; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khoa học, sát cơ sở, lấy hội viên phụ nữ làm trung tâm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý hội viên, số hóa thủ tục hành chính; đổi mới công tác tuyên truyền, tận dụng không gian mạng để lan tỏa điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế. Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở vốn vay mà cần tập trung nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ; phát huy vai trò cầu nối của Hội trong đưa sản phẩm của hội viên vào hệ thống siêu thị, các gian hàng OCOP. Đồng thời, tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thoát nghèo thực tế.

Cùng với đó, cần gắn phong trào Hội với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của chi hội trưởng sau sáp nhập đơn vị hành chính. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “5 không, 3 sạch” phải gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đánh giá cao các hoạt động An sinh xã hội của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phải duy trì, đẩy mạnh và thực hiện thực chất chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chú trọng chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đinh Vũ