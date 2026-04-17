Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến tổ chức Đại hội các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ

Sáng 17/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp, nghe Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tổ chức Đại hội các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị

Báo cáo của Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đến thời điểm này, 11 Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, gồm: Hội Chữ thập đỏ, Liên minh Hợp tác xã, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Nhà báo, Hội Người mù, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi, Hội Khuyến học, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 (riêng Liên minh Hợp tác xã là nhiệm kỳ 2025-2030).

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội của các Hội được xây dựng đảm bảo theo đúng đề cương hướng dẫn của cấp trên; được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đảm bảo hoàn thành lấy ý kiến đóng góp, tiếp thu các bước theo kế hoạch đề ra.

Cùng với đánh giá kết quả đạt được và đề ra mục tiêu mới, báo cáo của mỗi Hội đều có tiêu đề và phương châm hành động riêng, phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động. Báo cáo kiểm điểm đảm bảo đánh giá nghiêm túc vai trò lãnh đạo BCH, BTV qua các thời kỳ, đặc biệt là sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tổ chức Đại hội các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Báo cáo của Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh trình tại hội nghị cũng đã chi tiết hóa phương án nhân sự cho từng Hội, đảm bảo đúng quy trình và phân cấp quản lý. Trong đó, cơ cấu đảm bảo kết hợp giữa cán bộ tái cử và nhân tố mới, bao gồm cán bộ chuyên trách, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Về số lượng, quy mô BCH khác nhau tùy đặc thù từng Hội (thấp nhất là Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật với 21 ủy viên, cao nhất là Hiệp hội Doanh nghiệp với 99 ủy viên).

Đối với chức danh chủ chốt, đa số các vị trí Chủ tịch Hội được dự kiến tái cử để đảm bảo tính ổn định, một số ít vị trí có sự thay đổi hoặc bổ sung nhân sự mới.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo việc xem xét hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội các Hội quần chúng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò của hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về thời gian tổ chức Đại hội, Thường trực, BTV Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo tổ chức Đại hội 11 Hội xong trong tháng 4/2026. Riêng Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức hội nghị kiện toàn BCH lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029; Hội Người cao tuổi tỉnh đang xin ý kiến Trung ương về tiêu chuẩn Chủ tịch; Hội Cựu thanh niên xung phong chưa thực hiện quy trình cán bộ nên chưa tổ chức Đại hội trong tháng 4/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Để việc tổ chức Đại hội các Hội đảm bảo đúng quy trình, đạt kết quả cao nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đúng quy định của Điều lệ Hội và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, công tác nhân sự phải được thực hiện công khai, minh bạch, lựa chọn được những cá nhân có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để gánh vác nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn kiện Đại hội đảm bảo đánh giá sát thực tế và đề ra được phương hướng hoạt động hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo. Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy sẽ phân công các đồng chí dự chỉ đạo, động viên Đại hội các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trong chương trình hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo việc xem xét hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật.

Đinh Vũ