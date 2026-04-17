Khi nghị quyết “bén rễ” từ cơ sở

Những ngày giữa tháng Tư, về xã Cao Dương, dễ dàng cảm nhận một diện mạo nông thôn đang từng ngày khởi sắc. Những tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp nối dài đến từng xóm nhỏ; những mô hình kinh tế hiệu quả mang lại thu nhập ổn định cho người dân... Tất cả là minh chứng rõ nét cho việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách bài bản, đồng bộ và hiệu quả.

Nghị quyết “thấm” đến từng người dân

Ngay sau khi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới được ban hành, cấp ủy, chính quyền xã Cao Dương đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn. Trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đảng ủy xã chỉ đạo 100% chi bộ tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đến từng đảng viên; đồng thời lồng ghép tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, nghị quyết không còn là những dòng chữ trên giấy mà trở thành hành động cụ thể trong mỗi gia đình, mỗi người dân.

Một trong những điểm sáng của Cao Dương là việc phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Toàn xã hiện có hơn 30 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Tiêu biểu như mô hình trồng cây dược liệu xạ đen với diện tích toàn xã trên 80ha, được trồng nhiều tại các thôn Sấu Thượng, Thạch Quyền... Tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng xạ đen mang lại hiệu quả rõ rệt.

Mô hình trồng xạ đen ở xã Cao Dương cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Ông Bùi Văn Tư, thôn Sấu Thượng chia sẻ: Cây xạ đen dễ trồng, sau khoảng 10 tháng cho thu hoạch, mỗi năm thu 2 lứa, giá bán lá khô khoảng 20 nghìn đồng/kg. Gia đình ông có hơn 3.000m2 trồng xạ đen, duy trì gần 10 năm nay, cho thu nhập 80-100 triệu đồng/năm. Việc đầu tư máy băm giúp giảm đáng kể công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, các mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, trồng rau an toàn, nuôi ong lấy mật... cũng phát triển mạnh, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,09%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ

Xác định hạ tầng là “đòn bẩy” phát triển, xã Cao Dương đã huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như giao thông, nhà văn hóa, trường học, hệ thống điện, nước sinh hoạt... Nhân dân tích cực đóng góp tiền của, ngày công để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đạt 9 khu dân cư kiểu mẫu và 11 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn, có 9 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao.

Chị Nguyễn Thị Thu, xóm Om Làng phấn khởi: “Đường làng sạch đẹp, đi lại thuận tiện, con em đi học an toàn hơn. Người dân rất đồng tình và sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương”.

Hệ thống đường giao thông liên thôn xã Cao Dương được bê tông hoá giúp người dân đi lại và giao lưu hàng hoá thuận tiện hơn.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, phát triển công nghiệp được quan tâm. Trên địa bàn xã đang quy hoạch khu công nghiệp Thanh Cao với diện tích 215,15ha; đồng thời quy hoạch 6 cụm công nghiệp gồm: Thanh Sơn, Thanh Cao 1, Xuân Dương, Cao Dương, Thanh Cao 5, Sơn Hà.

Theo phương án phát triển giai đoạn 2026-2030, xã ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Thanh Cao 1 và Xuân Dương; sau năm 2030 tiếp tục triển khai cụm công nghiệp Cao Dương, đồng thời rà soát, điều chỉnh các cụm còn lại phù hợp với tình hình thực tế.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế - hạ tầng, xã Cao Dương còn xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bộ phận “một cửa” của xã được đầu tư nâng cấp khang trang, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết. 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình, trong đó trên 95% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Đặc biệt, xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với nhiều thủ tục như đăng ký khai sinh, chứng thực, xác nhận hồ sơ... giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Anh Bùi Văn Nam, thôn Vệ An chia sẻ: “Thủ tục hành chính nay được hướng dẫn cụ thể, giải quyết nhanh gọn, có thể nộp hồ sơ trực tuyến nên rất thuận tiện.”

Đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên được tập huấn, nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”. Việc lấy ý kiến hài lòng của người dân được thực hiện định kỳ, làm cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng chí Bùi Hữu Điền - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chúng tôi coi sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc, từ đó không ngừng đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.”

Hướng tới phát triển bền vững

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, xã Cao Dương đặc biệt chú trọng vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ lãnh đạo xã đến trưởng xóm đều trực tiếp xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đồng chí Bùi Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Chúng tôi xác định muốn người dân tin và làm theo thì cán bộ phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mỗi nội dung trong nghị quyết đều được cụ thể hóa bằng việc làm, có kiểm tra, đánh giá rõ ràng.”

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cao Dương triển khai nhiệm vụ quý II/2026.

Nhờ cách làm đó, sự đồng thuận trong Nhân dân ngày càng được củng cố, tạo động lực để hoàn thành các mục tiêu phát triển. Thời gian tới, xã Cao Dương tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống ở Cao Dương không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã tạo ra những chuyển biến rõ nét. Một diện mạo nông thôn mới đang dần hình thành, nơi nghị quyết của Đảng thực sự “bén rễ”, lan tỏa trong từng việc làm, từng đổi thay của quê hương.

Đinh Thắng