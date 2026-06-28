Đoàn kết xây dựng Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ vững mạnh

Ngày 28/6, tại Hội trường Ban Cơ yếu Chính phủ (phường Xuân Hòa), Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất năm 2026, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả hoạt động sau hợp nhất, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo địa phương, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các dòng họ Việt Nam, Hội đồng họ Nguyễn Hà Nội cùng các ủy viên Ban Chấp hành và đại diện Hội đồng họ Nguyễn các xã, phường trong tỉnh.

Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu.

Sau hợp nhất, Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, mở rộng hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường trực đã chỉ đạo thành lập Hội đồng họ Nguyễn tại các địa phương, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các ban chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động, phát triển quỹ hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.

Hội đồng họ Nguyễn tỉnh trao quyết định thành lập Hội đồng họ Nguyễn các xã Yên Lạc, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Liên Châu.

Đến nay, Hội đã thành lập Hội đồng họ Nguyễn tại 3 phường và 22 xã; hoàn thành bộ tài liệu Hội nghị hợp nhất phục vụ công tác tuyên truyền; xây dựng quy chế mẫu cho Hội đồng họ Nguyễn cấp xã, phường; xúc tiến thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp, doanh nhân họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ. Hội triển khai hiệu quả các hoạt động thăm hỏi hội viên, tri ân tổ tiên và kết nối cộng đồng dòng họ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả và tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời thống nhất nhiều nội dung quan trọng về kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường trực và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập trên 50 Hội đồng họ Nguyễn cấp xã, phường; tiếp tục phát triển hội viên, xây dựng Quỹ Hội, thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp, doanh nhân họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ và tăng cường các hoạt động hướng về cội nguồn. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng người họ Nguyễn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa địa phương.

Thuý Hường