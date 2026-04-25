Đoàn kiều bào tiêu biểu dâng hương tri ân các Vua Hùng

Sáng 25/4, đoàn kiều bào gồm 60 đại biểu tiêu biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn kiều bào kính cáo với Tổ tiên những kết quả trong thời gian qua.

Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, các đại biểu kiều bào đã dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng; đồng thời kính cáo với Tổ tiên kết quả nổi bật của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại diện đoàn đại biểu kiều bào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Hiện nay, có khoảng 6,5 triệu kiều bào Việt Nam ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là các nước phát triển. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển về mọi mặt, tăng về số lượng, mở rộng về thành phần, lớn mạnh về nguồn lực. Kiều bào ngày càng gắn kết với quê hương, ủng hộ chính sách đại đoàn kết dân tộc và con đường phát triển của đất nước, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nước nhà.

Bà con kiều bào đã đóng góp nguồn lực vật chất to lớn, thiết thực cho đất nước bằng nguồn kiều hối. Năm 2025, kiều hối đạt mức kỷ lục gần 18 tỷ USD. Ngoài ra, kiều bào giúp đỡ đồng bào trong nước vượt qua khó khăn, gây dựng lại cuộc sống sau thiên tai, bão lũ với gần 45 tỷ đồng và gần 15 tấn hàng hóa, hiện vật.

Trước anh linh các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, đoàn kiều bào nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và quốc gia, dân tộc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với đoàn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đắc Thủy bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới về tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hương tại Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu chào mừng đoàn đại biểu kiều bào.

Đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ đã khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ trong năm vừa qua, đặc biệt là sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí khẳng định tỉnh Phú Thọ mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn kiều bào sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu đã thảo luận về thương mại, công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài và kiều bào đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tính bổ trợ cao như: công nghiệp chế biến - chế tạo, vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, nông sản - thực phẩm, logistics...

Bên cạnh đó, Phú Thọ mong muốn kiều bào đầu tư, hỗ trợ xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối các điểm đến tiêu biểu của Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ; đồng thời tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch và trao đổi kinh nghiệm trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững. Đặc biệt, tỉnh luôn coi trọng việc tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao; hợp tác với các tổ chức, hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia trên thế giới.

Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài và kiều bào tìm hiểu cơ hội, triển khai dự án và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Đoàn kiều bào tham quan và tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa tại Bảo tàng Hùng Vương.

Trong chương trình, đoàn kiều bào đã dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và thăm Bảo tàng Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

