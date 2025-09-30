Đoàn Phú Thọ giành Huy chương Bạc tại Giải Cầu lông trung, cao tuổi quốc gia

{title}
Tại Nhà thi đấu Thể dục, thể thao Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa phối hợp cùng Cục Thể dục, thể thao Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức Giải Cầu lông trung, cao tuổi quốc gia 2025.
Các vận động viên Đoàn Phú Thọ (mặc áo xanh) thi đấu tại Giải.
Giải đấu quy tụ hơn 300 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 18 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung theo nhóm tuổi: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ và đôi nam lãnh đạo. Đoàn Phú Thọ tham gia có 1 đôi nữ nhóm tuổi 4: 51-55 tuổi. Kết quả, các vận động viên Khà Thị Quyên – Lê Thị Thu Hà (Đoàn Phú Thọ) đã đoạt Huy chương Bạc.
Các vận động viên Khà Thị Quyên – Lê Thị Thu Hà (Đoàn Phú Thọ) giành Huy chương Bạc nội dung đôi nữ nhóm tuổi 51 - 55.
Giải là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi, động viên phong trào luyện tập cầu lông, nâng cao sức khỏe cho người trung, cao tuổi trên cả nước.
Hương Lan
