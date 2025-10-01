Độc đáo dự án “Cây dừa cho bạn – Tấm lòng trao đi”

Từ vườn dừa hữu cơ đến mô hình dừa – tôm – mật, Tam Hiệp đang mở hướng phát triển xanh, bền vững với dự án “Cây dừa cho bạn”.

Canh tác hữu cơ, bước đi mới với cây dừa

Nằm giữa dòng sông Tiền hiền hòa, cù lao Tam Hiệp (xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) có hơn 200 ha dừa uống nước, trong đó trên 150 ha đã được cấp mã số vùng trồng. Đây là điều kiện thuận lợi để sản phẩm dừa Xiêm xanh của địa phương tham gia các thị trường xuất khẩu lớn.

Theo ghi nhận, nhiều hộ dân đã mạnh dạn tận dụng diện tích nhãn già cỗi để chuyển đổi sang trồng dừa Xiêm xanh, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất VietGAP. Nhờ đó, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, được nhiều doanh nghiệp ký kết hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng và định hướng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất dừa Bentre (Bentrecorp) bao tiêu với diện tích trên 80 ha.

Ông Lê Quốc Dũng tiên phong trồng dừa Xiêm xanh uống nước theo hướng hữu cơ ở cù lao Tam Hiệp. Ảnh: Minh Đảm

Không dừng lại ở sản xuất VietGAP, ở cù lao Tam Hiệp còn có ông Lê Quốc Dũng tiên phong chuyển đổi sang canh tác hữu cơ với sự hỗ trợ từ Sở Khoa học – Công nghệ và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long với diện tích gần 1 ha dừa Xiêm xanh.

“Điểm khác biệt của mô hình này là không sử dụng thuốc hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và tận dụng thiên địch như kiến vàng, ong ruồi để phòng trừ sâu hại. Nhờ hướng đi này, vườn dừa phát triển tốt, thu hút nhiều ong ruồi tự nhiên đến trú ngụ”, ông Dũng nói.

Không chỉ vậy, ông còn kết hợp nuôi tôm càng xanh dưới tán dừa, vừa tăng thêm thu nhập, vừa tận dụng hiệu quả tài nguyên đất – nước. Mô hình nông nghiệp sinh thái đa tầng này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản, hướng đến xây dựng tiêu chí vùng trồng đạt tín chỉ carbon.

Cù lao Tam Hiệp có diện tích trồng dừa Xiêm xanh khoảng 200 ha, trong đó có trên 150 ha được cấp mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Minh Đảm

“Cây dừa cho bạn – Tấm lòng trao đi”

Trong bức tranh nông nghiệp bền vững ở Tam Hiệp, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất sừa Bentre (Bentrecorp) nổi bật với vai trò đồng hành cùng nông dân. Từ thực tế giá dừa thường xuyên bấp bênh, Công ty đã nảy ra ý tưởng hình thành dự án đặc biệt: “Cây dừa cho bạn – Tấm lòng trao đi”.

Ông Lý Thái Hồng Minh, Giám đốc Bentrecorp chia sẻ: “Xuất phát từ thực trạng nông dân bán dừa với giá bấp bênh, tôi luôn trăn trở làm sao để bà con có thể yên tâm chăm sóc vườn dừa mà không phải lo lắng chuyện giá cả. Tôi đã lên ý tưởng cho dự án và nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ bạn bè, cộng đồng”.

Với dự án này, bất kỳ cá nhân, cơ quan hay du khách nào cũng có thể sở hữu từ một cây dừa hoặc cả vườn dừa trong vòng một hoặc nhiều năm với mức giá cố định. Nông dân tại Tam Hiệp sẽ chăm sóc cây dừa thay cho khách hàng. Hàng tháng, Công ty sẽ thu hoạch dừa và gửi đến tận nơi cho khách hàng hoặc cam kết thu mua lại toàn bộ sản lượng dừa cho bà con. Không chỉ nhận dừa, khách hàng còn có cơ hội tham gia nuôi 2 vụ tôm càng xanh/năm và thả ong lấy mật trong vườn.

Ông Lý Thái Hồng Minh chia sẻ ý tưởng táo bạo “bán cây dừa cả năm” để nông dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Minh Đảm

Đây không đơn thuần là một dịch vụ nông nghiệp mà còn là cách để người thành thị, du khách trong và ngoài nước kết nối với đời sống nông dân miền sông nước.

Theo ông Minh, dự án mang nhiều tầng ý nghĩa. Lan tỏa yêu thương: kết nối, sẻ chia giữa nông dân và cộng đồng, giúp bà con yên tâm sản xuất. Nông sản xanh, bền vững: cam kết sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với môi trường. Gìn giữ bản sắc: mỗi cây dừa, mỗi sản phẩm đều gắn với câu chuyện quê hương, văn hóa vùng đất dừa. Đảm bảo đầu ra: Bentrecorp thu mua toàn bộ sản lượng nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng.

Ông Minh nhấn mạnh: “Thông qua dự án sở hữu cây dừa, Bentrecorp mong muốn cùng khách hàng đồng hành với nông dân, kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và nông nghiệp Việt Nam”.

Vườn dừa được canh tác hữu cơ nên có thể tận dụng nuôi tôm càng xanh, nuôi ong lấy mật. Ảnh: Minh Đảm

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, các mô hình sản xuất xanh ở cù lao Tam Hiệp còn tạo nền tảng để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Du khách có thể đến tham quan vườn dừa hữu cơ, tự tay thu hoạch dừa, trải nghiệm nuôi tôm càng xanh, thưởng thức mật ong tự nhiên và tìm hiểu về câu chuyện sở hữu cây dừa. Đây chính là sự giao thoa giữa nông nghiệp - công nghiệp chế biến - dịch vụ du lịch, góp phần đa dạng hóa thu nhập cho người dân, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu vùng đất dừa.

