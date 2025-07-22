Đội bóng V-League “gây sốt” với người hâm mộ châu Phi

Trong những ngày qua, CLB Nam Định đang tạo nên sức hút lớn với các CĐV bóng đá đến từ Nam Phi.

Ngày 18/7 vừa qua, CLB Nam Định chính thức công bố việc chiêu mộ thành công tiền vệ Njabulo Blom, cầu thủ mang quốc tịch Nam Phi.

Njabulo Blom tập luyện tại CLB Nam Định. (Ảnh: CLB Nam Định)

Vụ chuyển nhượng này đã giúp CLB Nam Định tạo nên tiếng vang lớn với các CĐV ở Nam Phi. Lượng CĐV đến từ Nam Phi theo dõi và bình luận trên trang Facebook chính thức của CLB Nam Định tăng đột biến.

Đa phần những CĐV này đều đưa ra nhận định Njabulo Blom là cầu thủ chất lượng và hy vọng tiền vệ này sẽ tỏa sáng ở đại diện Việt Nam trong mùa giải tới. Một số người khác còn bày tỏ sự háo hức và tuyên bố sẽ trở thành “fan ruột” của Nam Định mùa tới.

Njabulo Blom năm nay 25 tuổi, có thể đá tốt tiền vệ phòng ngự, trung vệ và hậu vệ phải. Trang thống kê Transfermarkt định giá cầu thủ này 950.000 Euro. Trang Instagram của cầu thủ này có đến 171.000 lượt theo dõi.

CLB Nam Định đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026. Đội bóng này đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày và có vài trận giao hữu trước khi về nước chuẩn bị đá Siêu Cúp Quốc gia với CLB CAHN vào ngày 9/8.

Nguồn vov.vn