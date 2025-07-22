Đội bóng V-League “gây sốt” với người hâm mộ châu Phi

{title}
{publish}
{head}
Trong những ngày qua, CLB Nam Định đang tạo nên sức hút lớn với các CĐV bóng đá đến từ Nam Phi.
Ngày 18/7 vừa qua, CLB Nam Định chính thức công bố việc chiêu mộ thành công tiền vệ Njabulo Blom, cầu thủ mang quốc tịch Nam Phi.
Njabulo Blom tập luyện tại CLB Nam Định. (Ảnh: CLB Nam Định)
Vụ chuyển nhượng này đã giúp CLB Nam Định tạo nên tiếng vang lớn với các CĐV ở Nam Phi. Lượng CĐV đến từ Nam Phi theo dõi và bình luận trên trang Facebook chính thức của CLB Nam Định tăng đột biến.
Đa phần những CĐV này đều đưa ra nhận định Njabulo Blom là cầu thủ chất lượng và hy vọng tiền vệ này sẽ tỏa sáng ở đại diện Việt Nam trong mùa giải tới. Một số người khác còn bày tỏ sự háo hức và tuyên bố sẽ trở thành “fan ruột” của Nam Định mùa tới.
Njabulo Blom năm nay 25 tuổi, có thể đá tốt tiền vệ phòng ngự, trung vệ và hậu vệ phải. Trang thống kê Transfermarkt định giá cầu thủ này 950.000 Euro. Trang Instagram của cầu thủ này có đến 171.000 lượt theo dõi.
CLB Nam Định đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026. Đội bóng này đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày và có vài trận giao hữu trước khi về nước chuẩn bị đá Siêu Cúp Quốc gia với CLB CAHN vào ngày 9/8.
Nguồn vov.vn
Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Campuchia trong trận hạ màn bảng B diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (22/7).
Trước thềm trận quyết đấu với Indonesia, U23 Malaysia đã đón nhận tin cực vui, khi 2 trụ cột là Aliff Izwan Yuslan và Faris Danish Mohd Asrul đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
U.23 VN đánh bại U.23 Lào với tỷ số 3-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B giải U.23 Đông Nam Á.
Kỳ thủ cờ vua số một thế giới Magnus Carlsen tiết lộ anh được ChatGPT đánh giá Elo khoảng 1.800, dù thắng AI này mà không mất quân nào.
Loạt trận mở màngiải U23 Đông Nam Á có hàng loạt kết quả bất ngờ khiến CĐV đặt câu hỏi: có nên lo lắng cho hành trình của U23 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik?