Đội cứu hộ 0 đồng

25 thanh niên tuổi còn trẻ ở xã Tu Vũ và xã Văn Miếu đã tự nguyện họp nhau lại, để cùng lập nên “ Đội cứu hộ 0 đồng” với tinh thần tự nguyện vì cộng đồng...

Các thành viên “Đội cứu hộ 0 đồng” tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông Lô, tỉnh Phú Thọ

Những câu chuyện cảm động mà họ đã làm trong thời gian qua minh chứng cho những nỗ lực của cả đội và truyền đi một thông điệp nhân văn trong cuộc sống về tình người, về tinh thần xả thân vì cộng đồng...

Đồng lòng làm việc nghĩa

Trong một quán coffee khá rộng ở xã Tu Vũ, giữa tiết mưa nặng hạt, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng Hà Minh Tân - chàng trai sinh năm 1997, quê ở xã Tân Minh (nay là xã Văn Miếu), hiện đang lập nghiệp tại Tu Vũ về câu chuyện “Đội cứu hộ 0 đồng” do Tân làm Đội trưởng. Tân cho biết: Nhóm chúng em được thành lập từ những bạn trẻ cùng trang lứa và yêu thích hoạt động thiện nguyện. Năm 2017, khi em đề xuất mô hình, các bạn đã ủng hộ ngay và bắt đầu duy trì mô hình này từ đó đến nay...

Trước đây, bản thân Tân và các bạn rất hay tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ vật chất cho các hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà. Lâu dần, mối liên hệ này bền chặt thêm vì cả nhóm đều có chung chí hướng và tinh thần chia sẻ khó khăn với cộng đồng...

Thấy rằng nhỏ lẻ, tự phát, khó quy tụ được nhiều hơn những tấm lòng, Tân đã bàn với một số thành viên chủ chốt và quyết định thành lập CLB Trái tim nhân ái, mà Đội cứu hộ 0 đồng là mô hình chủ đạo. Từ những thành viên ban đầu, đến nay đội đã có tới 25 bạn trẻ có cùng chí hướng, dù mỗi người đều có những hoàn cảnh và xuất phát điểm khác nhau. Trụ sở CLB được đặt ngay tại nhà của Tân, khu 4 xã Tu Vũ và duy trì sinh hoạt định kỳ trên tinh thần tự nguyện, tự giác.

Tân cho biết: Chúng em tuy là mô hình tự nguyện nhưng các thành viên đều rất ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Người có công, có của, người có kinh nghiệm cùng những tấm lòng của cộng đồng nên đã làm được những việc đúng theo tiêu chí của đội đề ra.

Vợ Tân - người bạn gái mà Tân quen trong những đợt thiện nguyện cũng luôn đồng cảm và thấu hiểu chồng. Em luôn hết lòng ủng hộ những việc nghĩa mà chồng và các thành viên trong đội đang duy trì, không một lời ca thán, nguyện làm hậu phương vững chắc cho chồng và các thành viên theo đuổi ước mơ tình nguyện từ thời trẻ...dù biết hoạt động cứu hộ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng...

“Đội cứu hộ 0 đồng” tham gia hoạt động cứu hộ và thiện nguyện tại tỉnh Điện Biên tháng 8/2025

Chỉ nhận... lời cảm ơn!

Đội cứu hộ 0 đồng đã tham gia cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân ở nhiều địa phương trên cả nước như: Điện Biên, Thanh Hóa, Nam Định (cũ)... Nhiều chuyến đi đã để lại những cảm xúc không quên trong hoạt động của các thành viên.

Tân nhớ lại: Tháng 8/2025 vừa qua, trong chuyến đi cứu trợ bão lụt tại Điện Biên, khi quay ra địa bàn xã Na Son thì gặp núi lở. Đoàn nằm giữa vùng nguy hiểm, “tiến thoái lưỡng nan” trong khi hai đầu còn nhiều xe chở khách cũng đang gặp nguy hiểm, người dân hoảng loạn. Không ngần ngại, Tân và các thành viên đã bỏ xe, hô anh em trong đội giải phóng người, kéo xe ra khỏi vòng nguy hiểm.

“Chúng em vừa hoàn thành công việc thì hàng loạt tảng đá to sạt trượt, lăn xuống đúng chỗ xe vừa được kéo ra, cực kỳ nguy hiểm. Nếu hôm đó không giải phóng nhanh người và phương tiện, chắc chắn sẽ có thương vong và thiệt hại về tài sản”. Vào cứu trợ, ra cứu hộ, nhưng nhờ tinh thần dũng cảm không từ nan của các thành viên mà đoàn an toàn và người dân cũng đã thoát khỏi vùng nguy hiểm...” - Tân xúc động kể.

Còn vụ tham gia tìm kiếm cô gái tự vẫn ở cầu Việt Trì vào tháng 7 vừa qua cũng là một trong những vụ việc không thể quên với anh em trong đội cứu hộ. Ngay khi nhận được tin báo từ người nhà, hơn 1 giờ sáng anh em trong đội đã tụ họp, chuẩn bị vật tư, phương tiện, lên đường đi cứu hộ. Đội nhanh chóng lên phương án, quyết tâm tìm bằng được nạn nhân trong điều kiện “lạ nước, lạ cái”, không thông thạo địa hình, địa vật sông nước của khu vực. Bên chiếc lều bạt dựng sơ sài ven sông, trong gió sông lạnh lẽo và hoang vắng, 15 thành viên, 2 chiếc cano và 1 thợ lặn chuyên nghiệp của đội đã thay nhau lặn mò không quản hiểm nguy. Cuối cùng, sau 3 ngày 2 đêm nỗ lực tìm kiếm, nạn nhân đã được tìm thấy. Cảm xúc vỡ oà đến khó tả khi đội được chứng kiến giây phút gia đình nạn nhân nhìn thấy người thân của họ...

Đội thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ cho các thành viên nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm cứu nạn và kinh nghiệm sử dụng thiết bị cứu hộ

“Nguy hiểm đến tính mạng là có thật, nhiều lần chúng em đã”chạm" đến tử thần, nhưng anh em trong đội không ai từ nan. Làm việc bằng cái tâm và nhiệt huyết, nên may mắn đến giờ cả đội vẫn bình an" - Tân chia sẻ khi được tôi hỏi về những nguy hiểm mà anh em trong đội thường gặp phải.

Cũng theo Tân, may mắn nhất là anh em trong đội đều có sức khỏe, kinh nghiệm và điều kiện nên ngay khi đội có thông tin là đều hăng lái lên đường, không từ nan dù đang bận bất cứ việc gì. Huy động xe và phương tiện của nhà, không tiếc chi phí, thời gian, chỉ mong hoàn thành được việc người nhà nạn nhân trao gửi cho đội với quyết tâm cứu hộ được nhanh nhất.

Từ nguồn ủng hộ của các thành viên, hiện Đội cứu hộ 0 đồng đang có 2 cano, 1 moto nước, 1 thiết bị lặn chuyên dụng cùng nhiều phương tiện tìm kiếm khác. Các thành viên đều đặn được tập huấn công tác cứu hộ như sơ cấp cứu, lặn, bay flycam, bơi lội... từ các địa chỉ chuyên nghiệp. Hằng tháng, đội sinh hoạt định kỳ để trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn. Mong muốn của đội sẽ có thêm 1 xe cứu thương chuyên dụng để triển khai mô hình “chuyến xe 0 đồng” đưa đón các hoàn cảnh, trường hợp khó khăn.

Những cuộc cứu hộ xuyên ngày đêm, quên đói khát của các thành viên trong đội, làm việc với cái tâm tự nguyện cao nhất, “Đội cứu hộ 0 đồng” đang truyền đi một thông điệp lớn về tinh thần sẻ chia và lan toả những điều tốt đẹp đến cộng đồng, khi chỉ cần có tiếng gọi giúp đỡ, thì dù bất cứ thời điểm nào các thành viên cũng lên đường. “Chúng em khi nhận điện thoại là xác định đi cho đến khi nào xong nhiệm vụ mới quay về, còn hy vọng là còn tìm kiếm, cứu hộ với một quyết tâm cao nhất ”- Hà Tiến Mạnh - Đội phó “Đội cứu hộ 0 đồng” nhấn mạnh khi kết thúc câu chuyện với ánh mắt đầy tự tin và giọng nói khẳng khái của chàng trai đang căng tràn nhiệt huyết vì cộng đồng.

Quốc Hội