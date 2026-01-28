Đổi mới công tác Thanh tra từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa

Chiều 28/1, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thanh tra Chính phủ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thanh tra tỉnh.

Năm 2025, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 114 cuộc thanh tra hành chính. Ban hành kết luận đối với 98 cuộc thanh tra tại 237 đơn vị, trong đó, trước ngày 1/7/2025, ban hành 87 kết luận thanh tra tại 221 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 26 tỷ đồng, trong đó quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 6,7 tỷ đồng, xử lý khác gần 19,4 tỷ đồng. Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 106 tập thể, 296 cá nhân. Kiến nghị chuyển 4 dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chuyển thông tin 3 nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ.

Sau ngày 1/7/2025, Thanh tra tỉnh đã ban hành 11 kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 139,52 triệu đồng và yêu cầu xử lý (kiểm điểm trách nhiệm) đối với 11 tổ chức, 13 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả thanh tra chuyên đề, thanh tra chuyên ngành, thanh tra trách nhiệm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 80%; giải quyết xong 149/156 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp, có nguy cơ về an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực.

Ghi nhận kết quả đạt được qua nhiều năm, Thanh tra tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Thanh tra tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương kết quả Thanh tra tỉnh đã đạt được và gợi mở một số định hướng, nhiệm vụ để nghiên cứu, thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh. Xác định công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động thanh tra trên quan điểm: Chuyển trọng tâm từ “xử lý vi phạm” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”; thanh tra phải đi trước một bước, dự báo, cảnh báo sớm những nguy cơ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ để xử lý vi phạm mà để làm trong sạch môi trường đầu tư, củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, minh bạch. Mọi hoạt động thanh tra phải khách quan, công tâm, minh bạch, tuân thủ phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng không cực đoan, hình thức”. Chú trọng làm tốt, hiệu quả hơn công tác tổng kết thực tiễn thông qua kết quả thanh tra để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, khắc phục những khoảng trống pháp lý, kẽ hở trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định; chú trọng làm tốt các cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2025. Siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra tinh gọn, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan trong khối nội chính để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

