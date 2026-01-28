Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên Đảng bộ phường Nông Trang

Chiều 28/1, Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 3/2/2026. Tới dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trao Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên Đảng bộ phường Nông Trang

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên phường Nông Trang.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Nông Trang vinh dự có 84 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 - 60 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, trung thành của các cán bộ, đảng viên lão thành trong suốt chiều dài của cách mạng Việt Nam.

Trao Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên Đảng bộ phường Nông Trang

Lãnh đạo phường Nông Trang trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương khẳng định: Được trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự của cá nhân các đồng chí đảng viên lão thành mà còn là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và Đảng bộ phường. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng phường ngày càng phát triển.

Các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương.

Gia Thái - Trường Giang


Gia Thái - Trường Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường Nông Trang Cách mạng Việt Nam Ban thường vụ tỉnh ủy Đảng bộ trao huy hiệu đảng Giám đốc sở Thể thao Thống Nhất truyền thống cách mạng Tổ chức đảng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long