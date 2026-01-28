Trao Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên Đảng bộ phường Nông Trang

{title}
{publish}
{head}
Chiều 28/1, Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 3/2/2026. Tới dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên phường Nông Trang.
Trong đợt này, Đảng bộ phường Nông Trang vinh dự có 84 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 - 60 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, trung thành của các cán bộ, đảng viên lão thành trong suốt chiều dài của cách mạng Việt Nam.
Lãnh đạo phường Nông Trang trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương khẳng định: Được trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự của cá nhân các đồng chí đảng viên lão thành mà còn là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và Đảng bộ phường. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng phường ngày càng phát triển.
Các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương.
Gia Thái - Trường Giang
baophutho.vn Chiều 28/1, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 2...
baophutho.vn Chiều 28/1, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy...
baophutho.vn Chiều 28/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội...
baophutho.vn Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 28/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch...
baophutho.vn Chiều 28/1, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 tặng các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng.
baophutho.vn Sáng 28/1, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên...
baophutho.vn Ngày 27/1, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào...