Trao Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên Đảng bộ phường Nông Trang

Chiều 28/1, Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 3/2/2026. Tới dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên phường Nông Trang.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Nông Trang vinh dự có 84 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 - 60 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, trung thành của các cán bộ, đảng viên lão thành trong suốt chiều dài của cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo phường Nông Trang trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương khẳng định: Được trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự của cá nhân các đồng chí đảng viên lão thành mà còn là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và Đảng bộ phường. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng phường ngày càng phát triển.

Các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương.

Gia Thái - Trường Giang