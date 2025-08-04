Đội Quản lý Điện lực khu vực Thanh Thủy chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

Bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay, thời tiết cực đoan kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Trước tình hình đó, Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Thanh Thủy, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và truyền thông nhằm ứng phó hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trên địa bàn.

Công nhân quản lý vận hành, Đội QLĐLKV Thanh Thủy tăng cường kiểm tra đêm trạm biến áp trong các ngày cao điểm nắng nóng

Đội QLĐLKV Thanh Thủy hiện đang quản lý hệ thống lưới điện tại các xã Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ và một phần xã Yên Sơn (trước đây là xã Lương Nha) với trên 154 km đường dây trung áp và 280 km đường dây hạ áp.

Đây là khu vực có địa hình đa dạng, trải dài từ vùng ven sông Đà đến các khu đồi núi, với dân cư phân tán và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như: suối khoáng nóng, resort nghỉ dưỡng, khách sạn và cơ sở lưu trú. Cùng với đó là sự hiện diện của các trường học, trạm y tế, cơ sở hành chính và nhiều doanh nghiệp nhỏ.

Đặc điểm này khiến nhu cầu tiêu thụ điện luôn ở mức cao, nhất là vào mùa du lịch và những ngày nắng nóng kéo dài, yêu cầu lưới điện phải có độ tin cậy cao, vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.

Trước nguy cơ mất an toàn vận hành trong thời tiết cực đoan, Đội đã tăng cường kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống lưới điện trung, hạ thế tại các xã thuộc địa bàn quản lý.

Ông Nguyễn Trọng Điểm - Đội Phó Đội QLĐLKV Thanh Thủy cho biết: “Chúng tôi tập trung kiểm tra các vị trí có nguy cơ cao như cột điện gần cây lớn có nguy cơ đổ vào đường dây, khu vực đồi dốc trơn trượt có nguy cơ sạt lở... Song song với đó, đơn vị đã chủ động xử lý các điểm có dấu hiệu quá tải, vệ sinh thiết bị, thay thế kịp thời vật tư xuống cấp để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong mùa cao điểm”.

Đặc biệt, tại các khu du lịch, resort và khách sạn, nơi mức tiêu thụ điện tăng đột biến vào những ngày nắng nóng, Đội QLĐLKV Thanh Thủy đã lập phương án phân tải phù hợp, điều chỉnh linh hoạt dòng cấp từ các trạm biến áp, tránh tình trạng quá tải cục bộ. Các tổ trực vận hành, sửa chữa điện được bố trí làm việc luân phiên 24/7, sẵn sàng xử lý sự cố mọi lúc, mọi nơi.

“Có những hôm anh em phải đi xử lý sự cố giữa đêm mưa bão lớn hoặc trèo trụ giữa cái nắng gần 40 độ C. Dù vất vả nhưng ai cũng ý thức rõ việc giữ cho dòng điện được liên tục, an toàn là trách nhiệm cốt lõi với cộng đồng.” - ông Nguyễn Trọng Điểm chia sẻ.

Cùng với công tác kỹ thuật, Đội QLĐLKV Thanh Thủy cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh.

Đội đã phối hợp với UBND các xã, hệ thống phát thanh cơ sở để phát thông tin rộng rãi về cách sử dụng thiết bị hợp lý, cảnh báo nguy cơ quá tải vào giờ cao điểm và khuyến nghị điều chỉnh thời gian vận hành các thiết bị công suất lớn trong hộ gia đình và cơ sở kinh doanh.

Trong các đợt mưa bão, Đội luôn chủ động cập nhật tình hình phụ tải, theo dõi sát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến vận hành lưới điện và xây dựng phương án huy động nhân lực, thiết bị xử lý sự cố nhanh chóng khi cần thiết.

Hình ảnh người thợ điện bám cột giữa mưa bão, âm thầm làm việc dưới cái nắng như đổ lửa đã trở thành quen thuộc tại vùng quê ven sông Đà. Những ca trực thâu đêm, những lần khẩn trương khôi phục cấp điện trong đêm tối là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và niềm tự hào nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành điện.

Với sự chủ động, trách nhiệm cao và phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện, chính quyền địa phương và người dân, Đội QLĐLKV Thanh Thủy đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Anh Thơ – Xuân Ngọc