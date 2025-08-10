Đổi thẻ đảng viên – khởi đầu thời kỳ chuyển đổi số trong Đảng

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử là bước đi khởi đầu quan trọng để thực hiện việc chuyển đổi số trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng minh bạch và hiệu quả. Cùng với cả nước, những ngày này tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ việc đổi thẻ đảng đang được tập trung triển khai thực hiện khẩn trương và đề cao tính chính xác.

Triển khai tích cực, khẩn trương

Chiều thứ 6 cuối tuần, chúng tôi có mặt tại phường Kỳ Sơn – một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện việc cấp đổi thẻ đảng viên. Đã cuối giờ làm việc nhưng vẫn còn rất đông đảng viên các cơ quan đơn vị, khu dân cư chờ tới lượt làm thủ tục. Vừa ổn định trật tự, các đồng chí công an vừa tập trung, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần hết việc, không hết giờ, không để các đồng chí đảng viên phải đi lại nhiều lần.

Việc đổi thẻ đảng viên được phường Kỳ Sơn thực hiện khẩn trương, bài bản, khoa học

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Kỳ Sơn cho biết: Thực hiện Công văn số 170 ngày 1/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên, để đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi Thẻ đảng viên theo yêu cầu tiến độ cấp trên đã đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy giao Ban Xây dựng Đảng thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên; hướng dẫn các chi, đảng bộ lập danh sách đảng viên chính thức của từng đơn vị; thu nhận thông tin, kiểm tra, rà soát, đảm bảo thông tin đúng theo hồ sơ đảng viên.

Chỉ đạo Công an phường căn cứ hướng dẫn của ngành và thông tin dữ liệu đảng viên để xây dựng lịch thu nhận thông tin đảng viên, thông báo tới các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường; phân công cán bộ tổ chức hướng dẫn đảng viên kê khai thông tin, in phiếu đảng viên, thu nhận thông tin đảng viên, chụp ảnh...

Đảng ủy yêu cầu các chi, đảng bộ thông báo cho đảng viên về chủ trương cấp đổi Thẻ đảng viên và thời gian, địa điểm thực hiện thu nhận thông tin đảng viên (theo lịch của Công an phường); phối hợp trong quá trình rà soát thông tin của đảng viên và ký danh sách, hồ sơ thông tin của đảng viên theo quy định.

Tính đến 18h ngày 8.8, tức chỉ sau 2 ngày triển khai thực hiện, phường Kỳ Sơn đã thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên cho 369 đồng chí, đạt 21% tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Việc cấp đổi thẻ đảng cũng được tổ chức thực hiện cả trong những ngày cuối tuần, quyết tâm đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Cùng chung không khí tích cực khẩn trương, những ngày này phường Vĩnh Yên cũng đã và đang tích cực, khẩn trương vào cuộc. Đồng chí Ngô Chí Tuệ, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Yên cho biết: Đảng bộ phường Vĩnh Yên hiện có trên 3.300 đảng viên. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ đạo sát sao và phương án tổ chức khoa học, việc đổi thẻ đảng viên đang được Ban Xây dựng Đảng phối hợp với Công an phường tập trung thực hiện.

Công tác phối hợp được triển khai đồng bộ, bảo đảm chính xác, nhanh gọn và tạo thuận lợi cho đảng viên. Việc sử dụng thẻ đảng viên điện tử góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng. Chúng tôi xác định việc đổi thẻ đảng điện tử không đơn thuần là hoạt động hành chính, mà là dịp để toàn Đảng bộ rà soát, củng cố, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, từ đó khẳng định vai trò lãnh đạo và sức mạnh tổ chức của Đảng ở cơ sở.

D ấu mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu đảng viên

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 1.8, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với tổng số 256.402 đảng viên. Khảo sát thực tế công tác cấp thẻ trên địa bàn tỉnh cho thấy các địa phương đã xây dựng lịch làm việc cụ thể theo giờ đối với từng tổ chức Đảng, chia ca hợp lý, đảm bảo linh hoạt thời gian làm việc, kể cả ngoài giờ hành chính để hỗ trợ đảng viên đang công tác xa, đảng viên lớn tuổi hoặc khó khăn về điều kiện di chuyển.

Một số địa phương đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ công tác kỹ thuật như nhập dữ liệu, chụp ảnh, truyền dữ liệu... bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn theo kế hoạch. Việc thực hiện thu nhận thông tin được giám sát chặt chẽ, kiểm tra liên tục nhằm bảo đảm tính chính xác và thống nhất dữ liệu trước khi gửi về Ban Tổ chức Trung ương.

Thẻ đảng viên điện tử không đơn thuần chỉ là một hình thức thay thế thẻ giấy truyền thống mà còn tích hợp nhiều tiện ích thông minh. Đảng viên có thể tra cứu thông tin cá nhân, theo dõi quá trình sinh hoạt, kết quả rèn luyện và học tập lý luận chính trị ngay trên ứng dụng điện tử.

Việc cấp đổi thẻ đảng viên điện tử gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Trước hết là sự chuẩn hóa và tập trung thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy Đảng trong việc xác minh, rà soát và cập nhật dữ liệu đảng viên phục vụ công tác tổ chức, cán bộ, bầu cử, khen thưởng, kỷ luật. Bên cạnh đó, thẻ đảng viên điện tử góp phần giảm bớt giấy tờ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong Đảng.

Thông tin của đảng viên được lưu trữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc gia, gắn với danh tính điện tử của từng cá nhân, hạn chế tối đa các sai sót, thất lạc hoặc gian lận thông tin. Do đó, thực hiện Công văn số 9165/2025 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên”, Tỉnh ủy đã khẩn trương ban hành công văn số 170 về việc “Hướng dẫn việc đổi thẻ đảng viên”.

Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc khẩn trương thực hiện các bước quy trình, thủ tục đổi Thẻ đảng viên theo hướng dẫn, quyết tâm hoàn thành theo đúng tiến độ, trước ngày 2/9/2025 Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp nhận Thẻ đảng viên mới từ Bộ Công an để chuyển tới các tổ chức đảng trực thuộc.

Công an phường Vĩnh Yên hướng dẫn đảng viên kê khai thông tin cấp đổi Thẻ đảng viên

Để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và chất lượng, yêu cầu đặt ra là cần có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị – từ Đảng ủy xã, phường, cơ quan, đơn vị đến từng chi bộ trực thuộc, từ các cán bộ chuyên trách đến lực lượng hỗ trợ tại cơ sở. Không chỉ triển khai nhanh mà phải làm đúng quy trình, đảm bảo từng đảng viên được tiếp cận thuận lợi, từng thông tin được kiểm tra kỹ lưỡng, từng dữ liệu được xử lý chính xác. Mỗi đảng viên cũng cần ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghĩa vụ kê khai thông tin, sẵn sàng phối hợp để công tác cấp đổi thẻ diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Đổi thẻ đảng viên lần này cũng là dịp để các chi bộ, tổ chức Đảng rà soát lại dữ liệu quản lý đảng viên, bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ, đồng thời kết nối chặt chẽ giữa dữ liệu Căn cước công dân với hệ thống thông tin của Đảng, tạo tiền đề xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên điện tử đồng bộ, lâu dài. Việc đổi Thẻ đảng viên điện tử là một bước đi quan trọng thể hiện tinh thần đổi mới, năng động của các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thích ứng với thời đại số. Là bước khởi đầu ý nghĩa mở ra tiến trình chuyển đổi số toàn diện, mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Dương Liễu