Đội tuyển nữ Australia gặp chủ nhà nữ Việt Nam ở Bán kết Asean Cup 2025

19h30 ngày 13/8, Đội tuyển nữ Australia đã bước vào trận đấu cuối cùng tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025 gặp Đội tuyển nữ Timor-Leste trên SVĐ Việt Trì. Chiến thắng ấn tượng 9-0 trước nữ Timor-Leste đã giúp Đội bóng Xứ chuột túi có được vị trí thứ 2 tại Bảng B để đối đầu với chủ nhà nữ Việt Nam ở vòng Bán kết.

Lợi thế về thể hình đã giúp nữ Australia chiến thắng trong các pha không chiến trước nữ Timor-Leste.

Với quyết tâm giành chiến thắng trước nữ Timor-Leste để nuôi hi vọng cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé đến với vòng Bán kết, các học trò của HLV Joe Palatsides đã dâng cao đội hình chơi tấn công và thi đấu áp đảo toàn diện đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong 11 phút đầu, Đội bóng Xứ chuột túi đã ghi 2 bàn thắng với các pha lập công của Holly Furphy và Alana Jancevski ở các phút 2 và 11.

Có được lợi thế sớm, nữ Australia vẫn duy trì thế trận tấn công để có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Holly Furphy và Grace Johnston ở các phút 30 và 45 để tạm khép lại hiệp 1 với cách biệt 4-0.

Niềm vui của Alana Jancevski sau khi ghi bàn thắng cho nữ Australia.

Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Joe Palatsides tiếp tục gia tăng sức ép sang bên phần sân Timor-Leste để có thêm 5 bàn thắng liên tiếp ở các phút 46, 57, 62, 79 và 82. Trong đó, có một sai lầm của thủ thành Gorette Da Costa và pha phản lưới nhà của hậu vệ Brigida Da Costa bên phía nữ Timor-Leste. 3 bàn thắng còn lại lần lượt thuộc về Emilia Murray, Leucia Mekenna và Ella Tonkin. 9-0 cũng là kết quả chung cuộc.

Đội hình ra sân của Đội tuyển nữ Australia.

Thắng lợi đậm đà 9-0 trước nữ Timor-Leste, Đội bóng Xứ chuột túi đã có được 6 điểm sau 3 trận đấu và xếp chung cuộc ở vị trí thứ 2 tại Bảng B. Với kết quả này, thầy trò HLV Joe Palatsides sẽ đối đầu với chủ nhà nữ Việt Nam trong trận Bán kết, Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 16/8 trên SVĐ Lạch Tray, TP Hải Phòng tới đây.

Quốc Đại