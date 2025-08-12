Thể thao
Đội tuyển nữ Indonesia và nữ Campuchia chia điểm trên sân Việt Trì

19h30 ngày 12/8, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giữa đội tuyển nữ Indonesia gặp đội tuyển nữ Campuchia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại Bảng A - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025. Đây là trận đấu diễn ra cùng giờ với cặp đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp nữ Thái Lan trên sân Lạch Tray.

Cặp đấu giữa Đội tuyển nữ Indonesia gặp Đội tuyển nữ Campuchia diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trận đấu giữa nữ Indonesia với nữ Campuchia diễn ra với thế trận đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau 20 phút thi đấu, Campuchia là đội thi đấu lấn lướt hơn để tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Indonesia, song sự xuất sắc của thủ thành Masykuroh đã giúp đội bóng xứ vạn đảo bảo toàn lưới trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Đội hình ra sân của nữ Indonesia gặp nữ Campuchia.

Bước sang hiệp 2, cả Indonesia và Campuchia đều trì thế trận đôi công với nhiều pha tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân. Phút 76, Saody đã có pha đánh đầu đẹp mặt mở tỉ số 1-0 cho Campuchia sau pha tạt bóng như đặt của đồng đội. Chỉ 5 phút sau lợi thế mà Campuchia tạo ra, đội bóng xứ vạn đảo cũng đã có được bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 do công của Rosdilah ở phút 81. Thời gian cuối trận, một số cơ hội nguy hiểm được cả 2 đội tạo ra, song không có được bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức.

Thế trận cân bằng được cả 2 đội tạo ra trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức trên sân Việt Trì, đội tuyển nữ Indonesia hoà đội tuyển nữ Campuchia hoà nhau với tỉ số chung cuộc 1-1. Với kết quả này, cả 2 đội bóng đều có được 1 điểm đầu tiên để nói lời chia tay với Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025 với vị trí lần lượt là thứ 3 và thứ 4 ở Bảng A.

