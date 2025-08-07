Đội tuyển nữ Myanmar thắng thuyết phục nữ Australia

Chiều 7/8, trên Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận thi đấu khai màn Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - MSIG Serenity Cup 2025 giữa Đội tuyển nữ Australia gặp Đội tuyển nữ Myanmar. Với lối chơi phòng ngự phản công khoa học và chắn chắn, nữ Myanmar đã có được 3 điểm đầu tiên trong ngày ra quân.

Nữ Australia (áo vàng xanh) thi đấu lấn lướt nhưng không hiệu quả trước nữ Myanmar.

Bước vào trận đấu gặp Myanmar, các học trò của HLV Joe Palatsides đã thi đấu lấn lướt đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế về thể hình, nữ Australia giành chiến thắng trong phần lớn các pha tranh chấp để tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ở phía đối diện, nữ Myanmar chủ động chơi phòng ngự phản công và lối chơi này đã phát huy hiệu quả với bàn thắng mở tỉ số ở phút 33 do của May Thet Mon Myint. 1-0 cũng là lợi thế mà nữ Myanmar tạo ra sau khi hiệp 1 khép lại.

Đội hình ra sân của Đội tuyển nữ Australia.

Sang hiệp 2, Win Theingi Tun của nữ Myanmar đã tận dụng sai lầm của thủ môn Sally Kathleen James ở ngay phút 46 để nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho nữ Myanmar. Sau bàn thua, nữ Australia vẫn kiên trì với lối chơi tấn công, song những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 84 do công của Holly Fay Woodgate. Đây cũng là tất cả những gì đội bóng xứ chuột túi làm được sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Hàng phòng ngự của Đội tuyển nữ Myanmar (áo đỏ) đã thi đấu tốt trong trận đấu hôm nay.

Với chiến thắng chung cuộc 2-1 trước nữ Australia, Đội tuyển nữ Myanmar đã có 3 điểm đầu tiên và tạm vươn lên đứng đầu bảng B trước cuộc đối đầu giữa Đội tuyển nữ Philippines gặp nữ Timor-Leste vào lúc 19h30' tối nay.

Đại Nguyễn