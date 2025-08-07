Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đội tuyển nữ Myanmar thắng thuyết phục nữ Australia

Chiều 7/8, trên Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận thi đấu khai màn Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - MSIG Serenity Cup 2025 giữa Đội tuyển nữ Australia gặp Đội tuyển nữ Myanmar. Với lối chơi phòng ngự phản công khoa học và chắn chắn, nữ Myanmar đã có được 3 điểm đầu tiên trong ngày ra quân.

Đội tuyển nữ Myanmar thắng thuyết phục nữ Australia

Nữ Australia (áo vàng xanh) thi đấu lấn lướt nhưng không hiệu quả trước nữ Myanmar.

Bước vào trận đấu gặp Myanmar, các học trò của HLV Joe Palatsides đã thi đấu lấn lướt đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế về thể hình, nữ Australia giành chiến thắng trong phần lớn các pha tranh chấp để tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ở phía đối diện, nữ Myanmar chủ động chơi phòng ngự phản công và lối chơi này đã phát huy hiệu quả với bàn thắng mở tỉ số ở phút 33 do của May Thet Mon Myint. 1-0 cũng là lợi thế mà nữ Myanmar tạo ra sau khi hiệp 1 khép lại.

Đội tuyển nữ Myanmar thắng thuyết phục nữ Australia

Đội hình ra sân của Đội tuyển nữ Australia.

Sang hiệp 2, Win Theingi Tun của nữ Myanmar đã tận dụng sai lầm của thủ môn Sally Kathleen James ở ngay phút 46 để nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho nữ Myanmar. Sau bàn thua, nữ Australia vẫn kiên trì với lối chơi tấn công, song những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 84 do công của Holly Fay Woodgate. Đây cũng là tất cả những gì đội bóng xứ chuột túi làm được sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đội tuyển nữ Myanmar thắng thuyết phục nữ Australia

Hàng phòng ngự của Đội tuyển nữ Myanmar (áo đỏ) đã thi đấu tốt trong trận đấu hôm nay.

Với chiến thắng chung cuộc 2-1 trước nữ Australia, Đội tuyển nữ Myanmar đã có 3 điểm đầu tiên và tạm vươn lên đứng đầu bảng B trước cuộc đối đầu giữa Đội tuyển nữ Philippines gặp nữ Timor-Leste vào lúc 19h30' tối nay.

Đại Nguyễn


Đại Nguyễn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Myanmar Australia Việt Trì Timor Leste Đầu tiên Giải bóng đá Đông nam á Khoa học Vô địch Chiến thắng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Garnacho đạt thỏa thuận với Chelsea

Garnacho đạt thỏa thuận với Chelsea
2025-08-08 19:09:00

Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Alejandro Garnacho, nhưng vẫn cần trả mức phí chuyển nhượng theo yêu cầu của Man Utd để hoàn tất thương vụ.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long