Đội tuyển U23 Yemen mang đội hình mạnh đến Phú Thọ dự Vòng loại U23 châu Á 2026

Chiều 31/8, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Yemen dưới sự dẫn dắt của HLV Al Suneini đã có mặt tại địa điểm lưu trú ở phường Việt Trì để chuẩn bị cho các trận thi đấu tại Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á năm 2026 sẽ khởi tranh trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa chào mừng Đội tuyển U23 Yemen tới Phú Thọ.

Đội tuyển U23 Yemen đến Phú Thọ sau chặng bay dài từ Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây cũng là nơi thầy trò HLV Al Suneini vừa trải qua chuyến tập huấn với nhiều kết quả rất tích cực với các đội bóng quân xanh tại UAE. Trước sự đón tiếp thân thiện và chu đáo từ Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ, các cầu thủ và Ban huấn luyện U23 Yemen đã cho thấy sự tự tin và tinh thần thoải mái để sẵn sàng làm nên những bất ngờ thú vị tại Bảng C.

Các cầu thủ U23 Yemen thoải mái sau khi tới địa điểm lưu trú tại phường Việt Trì.

Về lực lượng, trong thành phần 24 cầu thủ đến Phú Thọ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Al Suneini đã mang theo 24 cầu thủ với nòng cốt là các gương mặt trẻ nổi bật đang thi đấu cho các CLB ở Giải Vô địch Quốc gia.

Trong đó, có 3 cái tên rất đáng chú ý là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous - những cầu thủ này vừa khoác áo Đội tuyển Quốc gia Yemen tham dự FIFA Days tháng 6/2025 gặp Đội tuyển Bhutan và Đội tuyển Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển U23 Yemen mang sang Việt Nam nòng cốt là các cầu thủ đang thi đấu ở trong nước.

Có thể thấy, Đội bóng đến từ Tây Á đang có được những chuẩn bị hết sức nghiêm túc và chu đáo từ công tác tập luyện, tập huấn đến triệu tập lực lượng mạnh và đồng đều để sẵn sàng cạnh tranh tấm vé đến Ả Rập Xê-út tham dự Vòng chung kết vào năm sau.

Đội bóng của HLV Suneini sẽ có trận đấu gặp U23 Singapore vào lúc 16h ngày 3/9, gặp U23 Bangladesh vào lúc 16h ngày 6/9 và gặp chủ nhà U23 Việt Nam vào lúc 19h ngày 9/9 trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Quốc Đại