Đội tuyển Việt Nam chạm trán á quân Thái Lan tại VCK futsal châu Á 2026

Tại vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với đương kim á quân Thái Lan, Kuwait và Li Băng. Đây là bảng đấu được dự báo nhiều thử thách cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2

Chiều 5.11, lễ bốc thăm chia bảng VCK futsal châu Á 2026 đã diễn ra tại Jakarta (Indonesia). Lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực là Thái Lan. Bảng B còn có sự xuất hiện của đội tuyển Kuwait và Li Băng.

Lá thăm may rủi đưa Việt Nam vào cùng bảng với Thái Lan ở VCK futsal châu Á 2026

Chủ nhà Indonesia mặc định ở bảng A và sẽ tranh tài cùng các đối thủ Iraq, Kyrgyzstan và Hàn Quốc. Đương kim vô địch Iran ở bảng D với Afghanistan, Ả Rập Xê Út, Malaysia. Bảng C có Uzbekistan, Tajikistan, Nhật Bản và Úc.

VCK futsal châu Á 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 27.1 đến 7.2.2026 tại Jakarta (Indonesia). 16 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch châu lục.

Các bảng đấu tại VCK futsal châu Á 2026

Căn cứ theo bảng xếp hạng futsal nam FIFA công bố ngày 29.8.2025, đội tuyển Việt Nam (xếp hạng 26 thế giới) thuộc nhóm hạt giống số 2 cùng với Uzbekistan (19), Afghanistan (33) và Iraq (41). Nhóm hạt giống số 2 được đánh giá có tính cạnh tranh cao và hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn ngay từ vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam từng tạo tiếng vang lớn khi lọt vào bán kết futsal châu Á 2016, qua đó giành vé dự World Cup futsal lần đầu tiên trong lịch sử, trước khi góp mặt lần thứ hai vào năm 2021. Với vị thế hiện tại cùng sự tiến bộ trong thời gian qua, HLV Diego Giustozzi và các học trò tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích tại đấu trường châu lục năm 2026.

 Từ khóa: Đội tuyển Việt Nam Châu Á Futsal Thái lan FIFA Vòng chung kết Kuwait Nhật Bản Indonesia Afghanistan
