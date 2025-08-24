Ngày thi đấu thứ bảy Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

Đội Vĩnh Long giành ưu thế ở nội dung 100 km xuất phát đồng hành cá nhân, đồng đội nam

Sáng 24/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 tiếp tục thi đấu các nội dung: 100km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23. Đây cũng là nội dung thi đấu kết thúc phần thi Vô địch xe đạp đường trường của Giải.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua.

Sau sự cố nhỏ va chạm trên đường đua...

...các vận động viên vẫn nỗ lực trên đường đua.

Các vận động viên cán đích đầu tiên.

Vận động viên ăn mừng chiến thắng.

Sau buổi sáng thi đấu sôi nổi, quyết liệt, tuy xảy ra sự cố một số vận động viên bị ngã, nhưng cũng đã hoàn thành các nội dung thi đấu. Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng (HCV); Huy chương Bạc và Huy chương Đồng cho các vận động viên và đội đạt thành tích cao.

Ban Tổ chức trao giải nội dung Đội đồng hành đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống

Cụ thể: Nội dung 100km xuất phát đồng hành cá nhân nam lứa tuổi 16 trở xuống, HCV: Lê Quốc Thịnh (Vĩnh Long); HCB: Phạm Nguyễn Thành Nhân (Quân đội); HCĐ: Trần Khởi Minh (Vĩnh Long).

Nội dung 100km xuất phát đồng hành đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống, HCV: Đội Vĩnh Long; HCB: Đội An Giang; HCĐ: Đội quân đội.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải đồng hành cá nhân nam lứa tuổi 17-18.

Nội dung 100km xuất phát đồng hành cá nhân nam lứa tuổi 17-18, HCV: Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long); HCB: Tạ Tuấn Vũ (Quân đội); HCĐ: Trần Quốc Kiệt (An Giang).

Nội dung 100km xuất phát đồng hành đồng đội nam lứa tuổi 17-18, HCV: Quân đội; HCB: An Giang.

Nội dung 100km xuất phát đồng hành cá nhân nam lứa tuổi U23, HCV: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội); HCB: Trần Khánh Duy (Vĩnh Long); HCĐ: Nguyễn Văn Nhã (Đồng Nai).

Nội dung 100km xuất phát đồng hành đồng đội nam lứa tuổi U23 HCV: Đội Quân đội; HCB: Đội Đồng Nai; HCĐ: Đội Vĩnh Long.

Theo kế hoạch, ngày 25/8, Giải tiếp tục các nội dung của phần thi Vô địch xe đạp địa hình trẻ.

Hương Lan