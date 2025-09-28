Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất. Cùng với tổng kết nhiệm kỳ qua, Đại hội sẽ xác định, đưa ra những quyết sách quan trọng trong nhiệm kỳ mới 2025-2030. Đại hội được tổ chức tại Nhà Văn hoá nghệ thuật tỉnh, nhưng Nhân dân các dân tộc tại các xã vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đều hướng về ngày hội lớn, với nhiều kỳ vọng để bắt kịp với sự phát triển chung của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Pa nô tấm lớn tuyên truyền, cổ động về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Quốc lộ 6 đoạn qua khu vực Hoà Bình rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Xe loa tuyên truyền khắp các tuyến đường chính tại các xã khu vực Hoà Bình

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Các gia đình người Mường ở xã Cao Phong hưởng ứng treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày hội lớn của tỉnh Phú Thọ mới

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Người dân tộc Dao, xã vùng cao Cao Sơn trân trọng treo cờ chào mừng và hướng về Đại hội

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Người dân chăm sóc tuyến đường hoa và vệ sinh đường làng sạch sẽ chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đội chiêng Mường sẵn sàng luyện tập biểu diễn trình tấu chiêng chào mừng các sự kiện quan trọng của địa phương và tỉnh

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Tuyến đường cờ của Đoàn Thanh niên xã Mường Vang rự rỡ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Những lá cờ Tổ quốc nổi bật trong không gian làng Mường cổ ở xã Mường Bi

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Thành viên HTX dệt thổ cẩm hăng say lao động chào mừng sự kiện lớn của tỉnh và mong có những chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các HTX ở vùng dân tộc thiểu số, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Cán bộ, Nhân dân vùng dân tộc thiểu số nắm bắt thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh qua báo in và báo điện tử của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đồng bào dân tộc Mông, xã Pà Cò phối hợp cùng lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên bản làng. Ảnh: CAX

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Phát triển Nghệ thuật Chính trị Ngày hội
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long