Đồng bào vùng cao, vùng xa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất. Cùng với tổng kết nhiệm kỳ qua, Đại hội sẽ xác định, đưa ra những quyết sách quan trọng trong nhiệm kỳ mới 2025-2030. Đại hội được tổ chức tại Nhà Văn hoá nghệ thuật tỉnh, nhưng Nhân dân các dân tộc tại các xã vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đều hướng về ngày hội lớn, với nhiều kỳ vọng để bắt kịp với sự phát triển chung của tỉnh trong kỷ nguyên mới.
Pa nô tấm lớn tuyên truyền, cổ động về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Quốc lộ 6 đoạn qua khu vực Hoà Bình rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I
Xe loa tuyên truyền khắp các tuyến đường chính tại các xã khu vực Hoà Bình
Các gia đình người Mường ở xã Cao Phong hưởng ứng treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày hội lớn của tỉnh Phú Thọ mới
Người dân tộc Dao, xã vùng cao Cao Sơn trân trọng treo cờ chào mừng và hướng về Đại hội
Người dân chăm sóc tuyến đường hoa và vệ sinh đường làng sạch sẽ chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh
Đội chiêng Mường sẵn sàng luyện tập biểu diễn trình tấu chiêng chào mừng các sự kiện quan trọng của địa phương và tỉnh
Tuyến đường cờ của Đoàn Thanh niên xã Mường Vang rự rỡ chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Những lá cờ Tổ quốc nổi bật trong không gian làng Mường cổ ở xã Mường Bi
Thành viên HTX dệt thổ cẩm hăng say lao động chào mừng sự kiện lớn của tỉnh và mong có những chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các HTX ở vùng dân tộc thiểu số, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc
Cán bộ, Nhân dân vùng dân tộc thiểu số nắm bắt thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh qua báo in và báo điện tử của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ
Đồng bào dân tộc Mông, xã Pà Cò phối hợp cùng lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên bản làng. Ảnh: CAX
Cẩm Lệ
