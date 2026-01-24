Đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy nổ, cháy rừng

Bước vào cao điểm mùa khô hanh Đông - Xuân, khi độ ẩm không khí giảm sâu, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư và cháy rừng gia tăng, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ, cháy rừng. Qua đó, góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Quyết liệt từ chỉ đạo đến hành động

Theo báo cáo của ngành chức năng, năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 190 vụ cháy (gồm: 159 vụ cháy cấp I, 22 vụ cháy cấp II, 5 vụ cháy cấp III, 3 vụ cháy cấp IV, 1 vụ cháy cấp V), làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 297,896 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 52,5ha rừng, thực bì do sơ ý sử dụng lửa đã bị ảnh hưởng, khiến công tác bảo vệ tài nguyên rừng trở thành ưu tiên hàng đầu trong mùa khô năm nay.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuất 535 lượt phương tiện cơ giới và 3.452 lượt CBCS tổ chức chữa cháy 164/190 vụ cháy, cứu được 2 người dân, lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 26/190 vụ cháy; xuất 55 lượt phương tiện và 390 lượt CBCS trực tiếp tham gia 32 vụ sự cố, tai nạn; tổ chức cứu được 40 người và tìm được 26 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Lực lượng PCCC&CNCH kịp thời huy động phương tiện khống chế kịp thời đám cháy tại gara sửa xe ở xã Thượng Cốc.

Ngay từ đầu mùa khô, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; Công an tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ khi có tình huống.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, tập trung khuyến cáo không sử dụng lửa trong và ven rừng, không đốt nương rẫy khi chưa bảo đảm an toàn, chủ động phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa tại khu vực trọng điểm. Các địa phương được yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ cháy.

Tỉnh nhấn mạnh thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống cháy rừng và cháy nổ cơ sở; đồng thời phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và công tác PCCC trên địa bàn.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 2.736 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 1.428 “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư đông người, ngõ nhỏ, khu vực xe chữa cháy khó tiếp cận.

Công an xã Cao Dương phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tuyên truyền, thực hành PCCC tại Trường THPT Cù Chính Lan.

Đối với khu dân cư, các đội chữa cháy cơ sở được củng cố, trang bị phương tiện cơ bản, tổ chức diễn tập định kỳ để rút kinh nghiệm trong việc phối hợp giữa lực lượng dân phòng và lực lượng chức năng. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát nguy cơ cháy rừng, tăng cường tuần tra các khu vực trọng điểm và triển khai hệ thống cảnh báo sớm dựa trên dự báo thời tiết và độ ẩm cây cỏ.

Người dân vào cuộc - “phòng hơn chữa”

Không chỉ lực lượng chức năng, tỉnh chú trọng phát huy vai trò người dân trong công tác PCCC. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật PCCC, kỹ năng nhận biết và xử lý nguy cơ cháy nổ, diễn tập sử dụng bình chữa cháy và ký cam kết thực hiện quy định liên quan đã được tổ chức tới cộng đồng tại nhiều xã.

Hàng trăm buổi phát thanh, treo biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng và hướng dẫn phòng ngừa cháy nổ trong hộ gia đình đã được triển khai. Sự chủ động này giúp người dân không chỉ cảnh giác với cháy nổ trong sinh hoạt, sản xuất, mà còn giảm thiểu nguyên nhân dẫn tới cháy rừng từ hành vi đốt thực bì và sử dụng lửa trong rừng.

Nhiều người dân cho biết chính sự gần gũi của các chiến dịch này đã giúp họ thay đổi thói quen sử dụng lửa trong sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Ông Bùi Văn Tường, xóm Khú, xã Ngọc Sơn, chia sẻ: “Trước đây chúng tôi vẫn đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng mà không lường hết nguy cơ cháy lan. Từ khi được tuyên truyền thường xuyên, chúng tôi đã thận trọng hơn, báo cáo với thôn trước khi làm công việc liên quan tới lửa".

Thượng tá Bùi Vĩnh Lộc - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp đồng bộ với các lực lượng dân phòng, chính quyền địa phương từ tuyến xã đến tỉnh để kiểm soát triệt để các nguồn nguy cơ. Từ tổ chức tuần tra, giám sát chủ động tới việc huy động lực lượng chữa cháy cơ sở, mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu tối đa số vụ cháy cũng như thiệt hại về người và của”.

Trong lĩnh vực cháy rừng, ông Nguyễn Mạnh Hùng Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh, nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ dựa vào lực lượng kiểm lâm mà cần sự vào cuộc của cộng đồng. Việc người dân cam kết không đốt thực bì trong thời điểm khô hạn là bước tiến quan trọng để giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng”.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Tân Lạc phối hợp Công an xã Mường Bi tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Các chuyên gia nhận định nguy cơ cháy rừng, cháy nổ vẫn tiềm ẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định an toàn, nhất là trong sản xuất nông nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến tuyên truyền cộng đồng đang góp phần hình thành “lá chắn” PCCC toàn diện, hạn chế nguy cơ cháy ngay từ sớm.

Đinh Thắng