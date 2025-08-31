Đồng bộ các giải pháp kiểm sát án tham nhũng, chức vụ

Những năm gần đây, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Tham nhũng xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành với tính chất ngày càng phức tạp; thủ đoạn ngày càng tinh vi; hậu quả thiệt hại do tham nhũng gây ra rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của nhà nước, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Do đó, VKSND 2 cấp tỉnh đã chú trọng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án về tham nhũng, chức vụ, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2009, Phí Đức Trung, sinh năm 1963 nguyên là Chủ tịch UBND xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Đông Thành) đã có hành vi chỉ đạo nhân viên cấp dưới thu vượt tiền nghĩa vụ tài chính của 26 hộ dân tại dự án giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nhưng để ngoài sổ sách, không nộp vào tài khoản Ngân sách Nhà nước. Hậu quả gây thiệt hại cho các hộ dân được cấp đất tổng số tiền trên 274 triệu đồng.

Ngày 24/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phí Đức Trung về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đây là 1 trong 18 vụ phạm tội tham nhũng, chức vụ trong 10 tháng qua trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, ngành Kiểm sát đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án về tội tham nhũng, chức vụ. Theo đó, trong 10 tháng năm 2025 (từ 1/10/2024 đến 31/7/2025), đã khởi tố 18 vụ/74 bị can. Chủ yếu về các tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” 08 vụ/36 bị can; “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” 01 vụ/06 bị can; “Nhận hối lộ” 03 vụ/04 bị can, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản...

Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai Yên Thủy

Trước tình hình vi phạm và tội phạm diễn biến phức tạp, VKSND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; quán triệt và chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và đặc biệt đối với tội phạm về tham nhũng; Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, chống bỏ lọt tội phạm về tham nhũng.

Viện kiểm sát các cấp nâng cao trách nhiệm, thận trọng và chặt chẽ trong việc phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra, hạn chế, không để xảy ra việc lạm dụng bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam trong quá trình điều tra, không để xảy ra trường hợp bắt giữ người trái pháp luật; tỉ lệ bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố hình sự đạt 100%; kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn khởi tố các vụ án, khởi tố bị can và theo suốt quá trình tố tụng; chủ động, kịp thời và nâng cao chất lượng các bản yêu cầu điều tra, góp phần đảm bảo công tác điều tra toàn diện, khách quan; đảm bảo việc khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm, khắc phục tình trạng hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế... Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án trong việc phát hiện, tiếp nhận tố giác tin báo tội phạm, tiến hành điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực đảm bảo kịp thời, khách quan, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan để tăng cường thu hồi tài sản công bị thất thoát, chiếm đoạt. Ngoài ra, VKSND hai cấp tỉnh còn chủ động phối hợp với tòa án trong việc xét chọn án điểm, phiên tòa rút kinh nghiệm để đưa ra xét xử công khai, phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, tuyên truyền pháp luật. Mặt khác, VKSND hai cấp trong tỉnh còn thực hiện tốt công tác kiến nghị các cơ quan có liên quan về phòng ngừa vi phạm, tội phạm; thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản; áp dụng chặt chẽ các biện pháp thu hồi tài sản chiếm đoạt, thất thoát ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, thời gian qua, VKSND tỉnh không có án khởi tố, truy tố, xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không có án đình chỉ hoặc tòa án tuyên không phạm tội; hạn chế thấp nhất án trả hồ sơ, điều tra bổ sung có trách nhiệm của VKSND.

VKSND khu vực 12 làm việc với UBND phường Kỳ Sơn nắm thông tin địa bàn kết hợp tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và đặc biệt đối với tội phạm về tham nhũng

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết: Thời gian tới, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp đối với công tác giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ; tăng cường phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra trong việc phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là với Cơ quan điều tra và Tòa án đảm bảo giải quyết các vụ án tham nhũng kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết án tham nhũng; phân công, bố trí công việc đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ và trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết án tham nhũng cho đội ngũ Kiểm sát viên tại các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng.

Đinh Thắng