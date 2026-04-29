Đồng bộ giải pháp phát triển và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm

Ngay từ những tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những kết quả tích cực, tạo đà quan trọng để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Theo số liệu thống kê của cơ quan BHXH tỉnh, quý I/2026, toàn tỉnh có 576.700 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt hơn 92% kế hoạch năm. Điểm đáng chú ý là sự tăng trưởng ở phân khúc BHXH tự nguyện với 131.268 người tham gia, đạt hơn 85,2% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 3,36 triệu người tham gia, đạt 95,29% kế hoạch năm.

Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN trong quý I đạt hơn 4.829 tỷ đồng, tăng 598 tỷ đồng (tương ứng 14,13%) so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của ngành BHXH, mà còn cho thấy sự phục hồi ổn định của các doanh nghiệp và nhận thức ngày càng cao của người dân về chính sách an sinh xã hội.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH, BHTN cho người dân.

Để đạt được kết quả trên, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia một cách khoa học và chi tiết, giao kế hoạch hàng tháng đến từng đơn vị trực thuộc. Thay vì đợi người dân tìm đến, cơ quan BHXH đã chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Việc rà soát dữ liệu từ cơ quan Thuế, Tài chính đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong quý I, ngành chức năng đã rà soát 326 đơn vị với 2.688 lao động, qua đó, vận động được 61 đơn vị với 1.042 lao động tham gia BHXH.

Đồng thời, sự linh hoạt trong việc ký kết hợp đồng ủy quyền thu với các tổ chức hỗ trợ như Công ty Hưng Thịnh đã giúp mở rộng mạng lưới cộng tác viên và hoạt động chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng “mưa dầm thấm lâu”. Hơn 100 hội nghị đối thoại chính sách được tổ chức tại các xã, phường, doanh nghiệp, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia; tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền, đối thoại với người lao động tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể với 770 người lao động tham gia.

Đặc biệt, chiến dịch ra quân nhân các ngày lễ lớn như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 342 người tham gia BHXH tự nguyện và 467 người tham gia BHYT tự đóng. Sức mạnh của mạng xã hội cũng được phát huy tối đa với gần 4.000 lượt đăng tải thông tin trên Facebook, Zalo của cán bộ, viên chức toàn ngành, giúp chính sách BHXH tiếp cận nhanh chóng đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Xác định cải cách hành chính là “đòn bẩy” để phát triển người tham gia, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ. Đến nay, tỷ lệ đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tới gần 99,6%. Việc triển khai khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip tại 623/628 cơ sở y tế đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân, giảm bớt các thủ tục rườm rà. Không chỉ dừng lại ở các con số, tính nhân văn của chính sách còn được thể hiện qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp.

Chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn” với 60 suất quà ý nghĩa đã tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Mọi thắc mắc của người dân qua đường dây nóng hay Fanpage đều được phản hồi kịp thời, xây dựng niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh.

Để tạo bước đột phá trong thời gian tới, BHXH tỉnh đã chủ động công tác phối hợp, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, trong đó có Kế hoạch số 87/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng xã, phường. Đây được xem là “kim chỉ nam” để các địa phương cùng chung tay, coi công tác phát triển BHXH là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua các chương trình hành động và kế hoạch mang tính chiến lược, mục tiêu bảo hiểm toàn dân trên địa bàn tỉnh sẽ sớm cán đích.

Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Hồng Nhung