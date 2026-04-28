Từ Vĩnh Phúc cũ đến Phú Thọ mới - nền tảng cơ sở để vững bước đi lên

Kỳ 2: Đồng thuận từ cơ sở - sức mạnh từ nhân dân

Nếu bộ máy chính quyền được ví như “khung xương” bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt sau sáp nhập, thì sự đồng thuận của Nhân dân chính là “mạch máu” nuôi dưỡng toàn bộ quá trình ấy. Từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền 2 cấp đến những chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, một nền tảng xã hội vững chắc đang dần hình thành, tạo động lực để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống một cách thực chất và bền vững.

Tuyên truyền đồng bộ - tạo nền tảng đồng thuận

Cán bộ phường Âu Cơ hướng dẫn đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Những ngày đầu triển khai chủ trương sáp nhập, bên cạnh sự đồng thuận, không ít người dân còn băn khoăn về sự thay đổi trong quản lý hành chính, thủ tục giấy tờ cũng như quyền lợi, nghĩa vụ trong đơn vị hành chính mới. Đây là tâm lý dễ hiểu trước một bước chuyển lớn, tác động trực tiếp đến đời sống.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương 2 cấp đã xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, đóng vai trò “mở đường” để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Không áp đặt, không hành chính hóa, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng gần dân, sát dân, dễ hiểu.

Nội dung không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương mà còn phân tích rõ lợi ích lâu dài của việc sáp nhập, giúp người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong tiến trình phát triển. Hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả; các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể được tận dụng để lồng ghép tuyên truyền. Đặc biệt, nhiều địa phương đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với Nhân dân.

Cán bộ Sở Nội vụ tiến hành rà soát, kiểm tra việc triển khai Tổ công nghệ số tại các đơn vị, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên chia sẻ: Điều quan trọng nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là tạo điều kiện để người dân được nói. Khi người dân được bày tỏ băn khoăn, được giải đáp thấu đáo, họ sẽ hiểu rõ hơn về chủ trương và chủ động ủng hộ. Thực tế cho thấy, sau mỗi cuộc đối thoại, mức độ đồng thuận đều tăng lên rõ rệt. Nhờ cách làm linh hoạt, từ chỗ còn tâm lý e dè, người dân dần chuyển sang ủng hộ, thậm chí trở thành “tuyên truyền viên” tích cực tại cộng đồng.

Niềm tin được củng cố - lan tỏa thành hành động

Một trong những yếu tố quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân chính là chuyển đổi số - lĩnh vực có sự phối hợp chặt chẽ giữa chỉ đạo của cấp trên và triển khai trực tiếp tại cơ sở.

Đoàn viên thanh niên xã Liên Hòa trực tiếp xuống hộ dân, tận tình hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu, giúp người dân từng bước tiếp cận công nghệ, phục vụ đời sống và giao dịch hành chính thuận tiện hơn.

Toàn tỉnh đã thành lập 148/148 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Khoảng 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành có kỹ năng số cơ bản; 95% cán bộ, công chức có kiến thức về chuyển đổi số; 100% cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử. Các Tổ công nghệ số không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp “cầm tay chỉ việc” từ tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến đến thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Hà Kim Ngà, khu Hòa Bình, xã Liên Hòa cho biết: Trước đây, ông khá e ngại khi sử dụng điện thoại để thực hiện các thủ tục do cho rằng phức tạp. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn cụ thể từng bước, hiện nay ông đã có thể tự thao tác ngay tại nhà, không phải đi lại nhiều, tiết kiệm thời gian và rất thuận tiện. Những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực như vậy đã góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Niềm tin được xây dựng từ những trải nghiệm thực tế của người dân trong quá trình tiếp cận dịch vụ công và thụ hưởng chính sách. Từ sự chỉ đạo thống nhất của cấp tỉnh đến sự linh hoạt trong thực hiện ở cấp cơ sở, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên: Thủ tục hành chính được rút ngắn, quy trình minh bạch, thái độ phục vụ của cán bộ chuyển biến tích cực. Các chỉ số đã phản ánh rõ điều đó: Chỉ số PCI đạt 70,35 điểm, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, chỉ số cải cách hành chính đạt 90,16 điểm, chỉ số hài lòng của người dân đạt 84,97%.

Ông Hà Trọng Hùng, khu Hòa Bình, xã Liên Hòa, cho biết: Điều ông cảm nhận rõ nhất là sự thay đổi trong phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ. Trước đây có thời điểm còn lúng túng, song hiện nay việc hướng dẫn đã cụ thể, rõ ràng hơn, thái độ phục vụ cũng gần gũi, thân thiện. Nhờ đó, người dân cảm thấy được tôn trọng và phục vụ tốt hơn. Những chuyển biến cụ thể ấy chính là “thước đo mềm” nhưng có sức thuyết phục cao đối với người dân.

Song song với công tác tuyên truyền và cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Các phong trào như “Bình dân học vụ số”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thông qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ được phát huy; người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể tham gia vào quá trình phát triển. Đồng chí Trần Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Hòa khẳng định: Sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quyết định thành công. Khi người dân hiểu, tin và ủng hộ, mọi chủ trương đều được triển khai thuận lợi, hiệu quả hơn rất nhiều.

Điều đáng ghi nhận là sự đồng thuận không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Mối quan hệ giữa chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn bó, từng bước chuyển từ “quản lý - phục vụ” sang “đồng hành - hợp tác”, cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung.

Từ sự thống nhất trong nhận thức đến chuyển biến rõ nét trong hành động, một nền tảng xã hội vững chắc đang dần được hình thành - yếu tố quan trọng để Phú Thọ không chỉ ổn định sau sáp nhập mà còn tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

(Còn nữa)

Dương Chung