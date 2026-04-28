Từ Vĩnh Phúc cũ đến Phú Thọ mới - nền tảng cơ sở để vững bước đi lên

Kỳ 1: Ổn định bộ máy - vững từ nền móng

Sau sáp nhập, thách thức lớn nhất không chỉ là tổ chức lại địa giới hành chính mà là bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, không gián đoạn phục vụ Nhân dân. Từ chỉ đạo quyết liệt của cấp tỉnh đến sự chủ động, linh hoạt của cấp cơ sở, mô hình chính quyền 2 cấp tại các địa phương vùng Vĩnh Phúc cũ đang từng bước ổn định, nền nếp. Chính sự vững vàng từ “nền móng” ấy đã tạo tiền đề quan trọng để củng cố niềm tin Nhân dân và mở ra dư địa phát triển trong giai đoạn mới.

Tinh gọn bộ máy - bảo đảm vận hành thông suốt

Sáp nhập không đơn thuần là thay đổi địa giới hành chính, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện hệ thống tổ chức. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương 2 cấp, từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhằm bảo đảm bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu chuyển tiếp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù hướng dẫn người dân sử dụng máy đánh giá mức độ hài lòng sau khi thực hiện thủ tục hành chính.

Ngay sau khi triển khai chủ trương, cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo. Trên cơ sở đó, cấp xã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bảo đảm không có “khoảng trống” trong thực thi công vụ.

Ngành Nội vụ giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện, từ xây dựng đề án, bố trí nhân sự đến hoàn thiện quy chế hoạt động. Một trong những giải pháp mang tính “đòn bẩy” là tăng cường cán bộ cho cơ sở. Từ tháng 9/2025 đến nay, tỉnh đã thực hiện tăng cường, điều động, biệt phái từ cấp tỉnh về cấp xã và điều động giữa các xã là 1.020 công chức, viên chức.

Đồng chí Lưu Văn Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù hướng dẫn chuyên viên làm các thủ tục hành chính cho Nhân dân nhanh, gọn.

Đồng chí Trần Thị Thúy - Trưởng phòng Công chức viên chức (Sở Nội vụ) cho biết: Việc biệt phái cán bộ không chỉ nhằm tăng cường nguồn lực cho cơ sở mà còn là giải pháp quan trọng để bảo đảm sự vận hành thông suốt của chính quyền 2 cấp trong giai đoạn đầu sau sáp nhập. Thông qua thực tiễn cơ sở, đội ngũ cán bộ cũng có điều kiện rèn luyện, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực tế cho thấy, với sự tăng cường kịp thời từ cấp tỉnh, nhiều địa phương đã giảm đáng kể áp lực công việc, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tư pháp, hành chính công.

Ổn định bộ máy - củng cố niềm tin, tạo nền phát triển

Trong quá trình sắp xếp bộ máy, yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là không để gián đoạn hoạt động phục vụ Nhân dân. Đây cũng là thước đo rõ nét cho hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Với sự chỉ đạo sát sao từ cấp trên và sự chủ động của cơ sở, hệ thống hành chính nhanh chóng thích nghi. 100% cơ quan, đơn vị được kết nối mạng nội bộ, sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử; các thủ tục hành chính được chuẩn hóa, công khai, minh bạch. Đặc biệt, việc kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm giấy tờ không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng chí Lưu Văn Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù chia sẻ: Thời gian đầu, khi khối lượng công việc tăng lên, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn kịp thời từ cấp trên và việc rà soát, chuẩn hóa lại quy trình, đến nay công việc đã đi vào nền nếp. Các thủ tục được giải quyết đúng hạn, thậm chí nhiều hồ sơ được xử lý sớm hơn quy định.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Lữ hướng dẫn Nhân dân làm các thủ tục hành chính nhanh, gọn.

Ở góc nhìn người dân, sự thay đổi được cảm nhận rõ rệt. Chị Tô Thị Gái, khu Đồng Pheo người dân xã Đạo Trù cho biết: Sau sáp nhập, tôi thấy việc làm thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Cán bộ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, không phải đi lại nhiều lần như trước. Điều quan trọng là người dân cảm thấy được phục vụ tốt hơn.

Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức, công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức được xác định là yếu tố then chốt, góp phần giữ vững sự ổn định của bộ máy. Việc thay đổi vị trí công tác, tăng khối lượng nhiệm vụ có thể tạo ra tâm lý băn khoăn ban đầu. Trước thực tế đó, chính quyền các cấp đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt chủ trương; đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, tạo động lực để đội ngũ cán bộ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều địa phương như Yên Lạc, Liên Hòa, Hải Lựu, Đạo Trù, Tam Dương, Bình Nguyên, Xuân Hòa, Vĩnh Yên... đã chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Năm 2025, toàn tỉnh có 80 tập thể, 605 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 5.675 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Đồng chí Triệu Toàn Tăng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Lãng chia sẻ: Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên rõ rệt, yêu cầu cũng cao hơn. Tuy nhiên, cán bộ trong xã đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau trong công việc, đồng thời chủ động bám sát chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng chính là “chìa khóa” giúp bộ máy nhanh chóng ổn định. Quá trình sắp xếp bộ máy sau sáp nhập không tránh khỏi những khó khăn như cơ sở vật chất chưa đồng bộ, địa bàn quản lý rộng hơn, áp lực công việc lớn hơn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh và sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở, mô hình chính quyền 2 cấp đã từng bước đi vào ổn định.

Một hệ thống hành chính hiện đại, chuyên nghiệp đang dần hình thành, không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ổn định để phát triển, vững từ nền móng để bứt phá - đó không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là định hướng lâu dài trong hành trình xây dựng một Phú Thọ mới năng động, hiệu quả và bền vững.

(Còn nữa)

Dương Chung