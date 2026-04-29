Từ Vĩnh Phúc cũ đến Phú Thọ mới - nền tảng cơ sở để vững bước đi lên

Kỳ 3: Từ nền tảng ổn định đến khát vọng phát triển

Khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành ổn định, sự đồng thuận trong Nhân dân tiếp tục được củng cố, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động và kỳ vọng cao hơn. Những con số tăng trưởng ấn tượng không chỉ phản ánh hiệu quả điều hành, mà còn là minh chứng cho nền tảng vững chắc được xây dựng từ cơ sở - nơi chính quyền và Nhân dân cùng đồng hành kiến tạo tương lai.

Khai thác không gian mới - tạo sức bật tăng trưởng

Ông Bùi Văn Kiên - khu Đồng Quạ, xã Đạo Trù xây dựng mô hình trồng 400 gốc ổi cho hiệu quả kinh tế cao, đạt doanh thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, trở thành điển hình nông dân sản xuất giỏi tại địa phương.

Từ nền tảng ổn định của bộ máy và sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành giữa các cấp chính quyền, bức tranh kinh tế của tỉnh năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,52%, thuộc nhóm cao của cả nước; quy mô nền kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 61,7 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 114,37 triệu đồng/năm. Những con số này cho thấy sức bật rõ nét trong giai đoạn sau sáp nhập.

Đằng sau kết quả đó là sự phát huy hiệu quả vai trò điều phối của chính quyền cấp tỉnh cùng với sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện ở cơ sở; không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực được kết nối và khai thác hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Âu Cơ cho biết: Sau sáp nhập, lợi thế liên kết vùng được phát huy rõ rệt; các dự án đầu tư được triển khai thuận lợi hơn, hạ tầng từng bước được đồng bộ. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các cấp chính quyền chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.

Song hành với tăng trưởng kinh tế, khu vực nông thôn tiếp tục là “trụ đỡ” quan trọng, phản ánh rõ hiệu quả triển khai chính sách từ cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều địa phương đang hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chương trình OCOP phát triển mạnh với 661 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Dưới sự định hướng của cấp trên và sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị đã hình thành, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Lạc cho biết: Chính quyền địa phương không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền mà còn trực tiếp đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi sản xuất. Khi người dân thấy rõ hiệu quả thực tế, họ chủ động thay đổi phương thức canh tác, qua đó nâng cao thu nhập và duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Phát triển toàn diện - hướng tới bền vững lâu dài

Gia đình Ông Chu Văn Dũng - khu Đồng Bụt, xã Đại Đình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển 5.000 m2 na dai theo hướng hàng hóa, mang lại nguồn thu ổn định từ 150-200 triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.

Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội là định hướng xuyên suốt trong quá trình điều hành của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68%; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành với 10.801 căn nhà - con số không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền đối với người dân.

Bà Hà Thị Bích Hồng - Khu 4 Chu Hóa, xã Hy Cương, một hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở, xúc động chia sẻ: Trước đây, mỗi khi mưa bão, gia đình luôn trong tâm trạng lo lắng. Nay có nhà mới, cuộc sống ổn định hơn, chúng tôi yên tâm lao động, sản xuất và chăm lo cho con cái. Đây thực sự là động lực để gia đình tiếp tục vươn lên.

Cùng với đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được đầu tư; chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực. Tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhờ thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Quan trọng hơn, các phong trào thi đua đã tạo môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy -Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ cho biết: Thi đua không chỉ là hình thức động viên mà còn là giải pháp khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Khi mỗi cá nhân đều nỗ lực, sức mạnh tổng hợp của toàn tỉnh sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn.

Sáp nhập không chỉ tạo ra sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn. Trên nền tảng bộ máy ổn định, Nhân dân đồng thuận, tỉnh đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Đặng Mai Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Khi nền tảng đã vững và sự đồng thuận được củng cố, đó chính là thời điểm thuận lợi để bứt phá. Việc tận dụng hiệu quả cơ hội từ sáp nhập sẽ tạo ra những bước phát triển mới, bền vững hơn trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường sau sáp nhập có thể thấy một quá trình chuyển động rõ nét: Từ ổn định tổ chức bộ máy, tạo dựng sự đồng thuận đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức, mà còn là sự chuyển biến trong tư duy, cách làm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với nền tảng vững chắc từ cơ sở, sức mạnh từ lòng dân và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Dương Chung