Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với xã Văn Miếu

Ngày 10/9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Văn Miếu về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tham gia đoàn có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Xã Văn Miếu được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Văn Miếu, Tân Minh, Tân Lập. Xã Văn Miếu sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên là 89,11 km2. Toàn xã có 4.451 hộ, dân số 18.482 người, phân bố trên 31 khu dân cư, trong đó có 10 khu đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 12,4%; tỷ lệ hộ cận nghèo 10,35%; trên địa bàn xã có 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 75%, còn lại là dân tộc khác. Đảng bộ xã Văn Miếu có 50 chi, đảng bộ, trong đó: 1 đảng bộ cơ sở; 4 chi bộ cơ sở; 45 chi bộ trực thuộc với 783 đảng viên.

Sau hơn hai tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính xã Văn Miếu cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Với phương châm gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, UBND xã xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc để vận hành bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả, khoa học, không bỏ sót nhiệm vụ. Tiến hành đầu tư các trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện thông suốt, không bị gián đoạn. Kết quả tiếp nhận hồ sơ (Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/9/2025): Đã tiếp nhận 879 hồ sơ, trong đó đã giải quyết và trả kết quả 855 hồ sơ; đang giải quyết 24 hồ sơ; đồng thời hướng dẫn đăng ký thành lập hợp tác xã, hộ kinh doanh 7 hồ sơ.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức kiện toàn công tác cán bộ. MTTQ và các đoàn thể chính trị đã tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia góp ý và xây dựng văn kiện; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Văn Miếu và các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động của Đảng bộ, chính quyền xã Văn Miếu đã khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động ổn định, không để công việc gián đoạn, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng chí cũng chia sẻ trước những khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Văn Miếu tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào thực tiễn; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động đảm bảo phù hợp với những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động rà soát lại các cơ chế, chính sách, nếu có vướng mắc phải kịp thời kiến nghị, đề xuất để cấp trên xem xét tháo gỡ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đặt nhiệm vụ chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân là quan trọng nhất vì thực tế cho thấy tỷ lệ hộ nghèo ở các xã còn cao. Đồng chí yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề ngay từ cơ sở, không để kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thành công Đại hội MTTQ ở địa phương.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh giao các sở, ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho tỉnh về các phương án giải quyết việc thiếu cán bộ, giáo viên, xây dựng trụ sở hành chính... Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương cân đối, lồng ghép các nguồn lực giúp các xã thực hiện hiệu quả các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Thu Hà