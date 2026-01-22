Phú Thọ 24h
Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tối 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố kết quả và thông qua danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 22/1, theo chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại Đoàn, nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đối với Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

