Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Sáng 4/11/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định.
Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
