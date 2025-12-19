Chia sẻ kinh nghiệm về tinh gọn tổ chức bộ máy với đoàn học viên Lào

Ngày 19/12, Sở Ngoại vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh Phú Thọ với đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ tổ chức, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đang học tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ được giới thiệu cụ thể.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các học viên Lào bày tỏ sự quan tâm tới cách thức triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy. Nhiều câu hỏi trao đổi tập trung vào kinh nghiệm xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Học viên Lào trao đổi về kinh nghiệm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Buổi tọa đàm góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tổ chức xây dựng Đảng.

Mạnh Quân