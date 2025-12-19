Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các địa phương; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố và cấp xã trên cả nước.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Năm 2025, đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động. Sau hợp nhất, toàn ngành vừa tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa triển khai khối lượng công việc ngày càng nhiều, có những việc mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ song với tinh thần hành động đổi mới, sáng tạo, bộ máy mới đã vận hành thông suốt, rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm. Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần cổ vũ lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hệ sinh thái số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng, vừa làm, vừa tiếp thu, vừa hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng cho toàn ngành. Dự kiến đến hết quý II/2026, hoàn chỉnh kết nối, khai thác tổng thể toàn bộ các kho cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá cao kết quả của ngành tuyên giáo và dân vận trong tham mưu với cấp ủy xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận năm 2025; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là hội nghị tổng kết năm đầu tiên sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII và chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong năm 2025, khẳng định công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc. Việc hợp nhất hai ban đã tạo nên hệ thống tổ chức tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương.

Tổng Bí thư ghi nhận sự đổi mới rõ nét trong tư duy và phương pháp công tác của toàn ngành, nổi bật là việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa tuyên truyền và vận động; chủ động xây dựng thế trận thông tin tích cực, lấy thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong nắm bắt dư luận xã hội, tình hình Nhân dân được triển khai mạnh mẽ, giúp Đảng kịp thời “lắng nghe” hơi thở cuộc sống.

Tổng Bí thư biểu dương kết quả công tác tuyên truyền, báo chí, thông tin đối ngoại, khoa giáo, văn hóa – văn nghệ, nhất là việc tổ chức thành công hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước; phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp; công tác dân vận chuyển mạnh từ tuyên truyền sang tham mưu chính sách, giám sát và tổ chức thực hiện, chăm lo thiết thực đời sống Nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư đề nghị ngành Tuyên giáo và Dân vận thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và thảo luận tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung tham mưu chiến lược, giữ vững định hướng chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và không gian mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác khoa giáo “đi trước, mở đường”; tham mưu, tổ chức tốt công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong – Trí sáng – Bút sắc”, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên số; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết tiếp thu, quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; yêu cầu toàn ngành đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, sáng tạo, phối hợp đồng bộ, quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp, biến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị thành chương trình hành động trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và khẳng định với tinh thần quyết tâm cao, ngành Tuyên giáo và dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2026.

Hồng Duyên