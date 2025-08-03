Động đất liên tiếp tại Pakistan

Rạng sáng nay (3/8), một trận động đất mạnh 5,1 độ đã xảy ra tại khu vực miền Bắc Pakistan, làm rung chuyển thủ đô Islamabad, thành phố Rawalpindi và các vùng phụ cận. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực này trong hai ngày qua, khiến người dân bất an và phải sơ tán khỏi nhà.

Theo Trung tâm Giám sát Địa chấn Quốc gia (NSMC) thuộc Cục Khí tượng Pakistan, trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km. Tâm chấn nằm cách thị trấn Rawa), thuộc vùng thủ đô Islamabad khoảng 15 km về phía Đông Nam.

Một trận động đất ở Pakista. Ảnh: Getty

Trước đó một ngày, rạng sáng hôm 2/8, một trận động đất mạnh 5,5 độ đã làm rung chuyển một số khu vực ở miền Bắc Pakistan, bao gồm các tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Punjab và Islamabad, khiến người dân hoảng loạn. Các trung tâm giám sát địa chấn cho biết trận động đất sáng 2/8 bắt nguồn từ khu vực núi Hindu Kush của Afghanistan ở độ sâu 114 km.

Trận động đất sáng 3/8 có tâm chấn ở khá nông so với mặt đất.

Theo lý giải của các nhà khoa học địa chất, động đất nông thường nguy hiểm hơn động đất sâu. Nguyên nhân là do sóng địa chấn từ các trận động đất nông có quãng đường truyền đến bề mặt ngắn hơn; dẫn đến rung lắc mặt đất mạnh hơn và có khả năng gây thiệt hại lớn hơn cho các công trình và thương vong lớn hơn.

Pakistan là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, do nằm ở trung tâm một số đứt gãy địa chất lớn. Do đó, động đất ở Pakistan thường xuyên xảy ra và gây thiệt hại lớn. Vùng va chạm này khiến quốc gia Nam Á rất dễ bị động đất dữ dội.

Các tỉnh như Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa và Gilgit-Baltistan nằm ở rìa phía Nam của mảng lục địa Á-Âu, trong khi tỉnh Sindh và Punjab nằm ở rìa phía Tây Bắc của mảng lục địa Ấn Độ, góp phần vào hoạt động động đất thường xuyên. Vị trí địa lý của quốc gia này khiến một số khu vực dễ xảy ra động đất hơn, bao gồm các khu vực có nguy cơ cao là Khyber Pakhtunkhwa và Gilgit-Baltistan, do nằm gần các đường đứt gãy lớn như Đới Cắt trượt Trung tâm chính. Còn tỉnh Balochista nằm gần ranh giới hoạt động giữa mảng kiến tạo Arab và Á-Âu.

Trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Pakistan là trận động đất tại Balochistan năm 1945 với cường độ 8,1 độ.

Nguồn vov.vn