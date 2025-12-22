Xã hội
Hơn 9.600 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ nâng cao năng lực

Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Hơn 9.600 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ nâng cao năng lực

Các sản phẩm OCOP Chè xanh Long Cốc, Chè đinh cao cấp Hoài Trung, chè Búp tím Thanh Ba... của các doanh nghiệp, HTX do phụ nữ làm chủ được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trong giai đoạn 2021-2025, đã có 9.606 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ nâng cao năng lực; các cấp hội đã hỗ trợ 2.713 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; có 429 dự án/ý tưởng tham gia cuộc thi Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tổ chức và đạt nhiều giải thưởng.

Các hoạt động tuyên truyền về khởi nghiệp đã được triển khai mạnh mẽ, thông qua hội thảo, tọa đàm và các kênh thông tin đại chúng, giúp hội viên phụ nữ tiếp cận với các chương trình đào tạo, hướng dẫn kỹ năng khởi nghiệp, tư vấn phát triển mô hình kinh doanh. Một trong những điểm nhấn của Đề án là việc hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Các dự án chủ yếu tập trung về phát triển nông nghiệp sạch, du lịch cộng đồng và dược liệu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 34 Hợp tác xã; thành lập mới 201 tổ/nhóm liên kết, Tổ hợp tác phát triển kinh tế; duy trì 295 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tích cực tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, xây dựng được nhiều sản phẩm có chất lượng, có tem, nhãn mác, được xếp hạng sản phẩm OCOP được kết nối, tiêu thụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng trong và ngoài nước. Nhiều chị em đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Nguyên An


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP Hỗ trợ Hợp tác xã chủ Hộ kinh doanh Doanh nghiệp Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Quản lý Năng lực Phát triển nông nghiệp
