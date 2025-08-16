Xã hội
Đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025

Ngày 16/8, Đoàn thanh niên - Hội LHTN Việt Nam tại 148 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2025.

Đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 tại xã Lai Đồng.

Đây là hoạt động hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 * 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 * 2/9/2025).

Buổi lễ gồm các nội dung: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề khẳng định vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các hộ gia đình; triển khai các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với thực tiễn tại địa phương nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.

Đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025

Đoàn viên thanh niên xã Yên Lập thực hiện nghi lễ chào cờ.

Lễ chào cờ không chỉ là nghi thức thể hiện lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, mà còn là dịp giáo dục truyền thống, hun đúc tinh thần đoàn kết, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động đã tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tình yêu nước, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc trong giai đoạn mới.

Hà Trang


