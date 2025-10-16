Đồng lòng hiến đất làm đường

Đất đai là tài sản giá trị lớn, hiến đất là quyết định không hề dễ dàng khi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng hàng chục hộ dân ở khu 6 Đại An, xã Quảng Yên đã tự nguyện chặt cây, hiến đất, dịch rào nhường chỗ để làm đường xây dựng NTM kiểu mẫu. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển chung của địa phương.

Gia đình nhà bà Nguyễn Thị Mơ hiến khoảng 70m dài, rộng 1m đất để mở rộng đường liên xã Quảng Yên - Minh Tiến. Bà Mơ chia sẻ: “Khi chính quyền khu vận động hiến đất mở rộng đường, cả 2 lần mở đường, gia đình tôi đều vui vẻ chấp thuận dịch tường rào và cổng nhà để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đường được mở rộng thuận tiện cho chúng tôi đưa máy móc, xe cộ vào hỗ trợ sản xuất”.

Tuyến đường liên xã Quảng Yên - Minh Tiến dài 2,2km, có khoảng 60 hộ sống hai bên đường có 14 hộ hiến đất với tổng gần 2.000m đất các loại. Trước kia, con đường này chỉ rộng vừa đủ cho chiếc xe bò kéo đi qua; sau hai lần mở rộng tuyến đường này, có chiều rộng 6m được trải áp phan phẳng lì thuận tiện cho Nhân dân đi lại, giao thương hàng hoá.

Để có được những con đường rộng đẹp nối liền từng thôn, xóm, những hộ không phải hiến đất cũng đã đóng góp công sức, tiền của xây dựng lại tường rào cho các hộ bị phá dỡ. Nhiều hộ sẵn sàng hiến nhiều hơn để mở rộng, nâng cấp đường làng. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trong xã được mở rộng, làm mới. Từ năm 2022 đến nay đã có hàng chục hộ dân, hiến hàng chục nghìn m2 đất các loại để làm các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Không tiếc công, tiếc của, chính những tấm lòng rộng mở ấy đã truyền cảm hứng lan tỏa phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp các khu, xóm, nhiều tuyến đường liên thôn đang được đồng loạt mở rộng.

Có được sự đồng thuận của Nhân dân là nhờ chính quyền, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể địa phương vận động người dân cùng tham gia hiến đất bàn giao mặt bằng sạch, giúp việc thi công được triển khai sớm. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bí thư chi bộ khu 6 cho biết: “Khi có chủ trương mở đường, khu đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận tổ chức họp, xin ý kiến Nhân dân, triển khai kế hoạch xây dựng và bàn hình thức đóng góp, thực hiện. Đến nay, việc hiến đất mở đường, bê tông hóa đường liên thôn được bà con đồng thuận, ủng hộ cao. Đường xá được mở rộng, người dân ai cũng phấn khởi vì được đóng góp một phần công sức xây dựng quê hương”.

Phong trào hiến đất làm đường đã lan tỏa rộng khắp các ngõ xóm. Việc người dân tự nguyện hiến đất không đòi hỏi tiền đền bù đã tạo động lực lớn để địa phương phát triển mạng lưới giao thông nông thôn. Hiện, 100% đường trục chính các thôn đã cải tạo có mặt đường rộng từ 5m trở lên, đường ngõ xóm được cứng hoá đảm bảo sáng- xanh- sạch đẹp.

Hiệu quả của phong trào hiến đất làm đường ở khu 6 Đại An là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết đồng lòng của người dân để chung tay xây dựng quê hương. Những con đường rộng rãi sạch đẹp không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

Thúy Hằng