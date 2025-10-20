Động lực cho phát triển bền vững

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Phú Thọ xác định ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Vào cuối tháng 8/2025, UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về CĐS giai đoạn 2025 - 2030. Đây được xem là một bước đi quan trọng, đúng hướng, kịp thời và hiệu quả, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình CĐS của tỉnh.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, thực hiện Thỏa thuận hợp tác về CĐS, Viettel đã triển khai 2.283 trạm phát sóng 2G, 3G, 4G và 5G, nâng độ phủ sóng toàn tỉnh lên 99% dân số. Trong đó, mạng 4G/5G đã phủ tới 96% dân số và hơn 90% diện tích toàn tỉnh.

VNPT Phú Thọ đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả.

Viettel và VNPT Phú Thọ đã phối hợp khảo sát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), từng bước hình thành nền tảng chính quyền số hiện đại, công khai, minh bạch. Tính đến hết ngày 30/9/2025, việc triển khai Trợ lý ảo AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị cấp xã, phường thí điểm đã bước đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến giảm từ 10 phút xuống còn 5 phút/hồ sơ; AI hỗ trợ cán bộ xử lý hơn 2.000 yêu cầu, hỗ trợ công dân tiếp nhận trên 1.000 câu hỏi. Tính năng sàng lọc hồ sơ giúp xử lý 974 hồ sơ trực tuyến liên quan đến 10 TTHC thí điểm. Hiện nay, hệ thống Trợ lý ảo AI đã được cài đặt và tập huấn sử dụng tại các trung tâm hành chính công khu vực và nhiều xã, phường, bước đầu khẳng định vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia, tỉnh Phú Thọ đã đồng bộ hóa các nền tảng số trong công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được triển khai tới 100% xã, phường. Tính đến ngày 30/9/2025, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 89,23%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố, và thứ 2/34 về “phủ xanh” các xã, phường. Từ ngày 23 - 30/9, toàn tỉnh tiếp nhận 40.165 hồ sơ, trong đó, 93,61% được nộp trực tuyến. Toàn tỉnh đã cấp 25.279 chữ ký số cho cá nhân và tổ chức; hơn 9.500 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã đến cấp tỉnh được đào tạo nghiệp vụ xử lý hồ sơ điện tử và sử dụng chữ ký số.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng số và hệ thống dữ liệu. Trung tâm dữ liệu số với 60 máy chủ, hệ thống bảo mật đa lớp gồm 25 tường lửa, lưu trữ dữ liệu bằng hệ thống SAN/NAS, đảm bảo an toàn và sao lưu dữ liệu. Mạng truyền số liệu chuyên dùng và hệ thống hội nghị trực tuyến đã phủ kín 148/148 xã, phường. 100% văn bản điện tử được gửi, nhận qua môi trường số.

Không chỉ ở khối cơ quan Nhà nước, CĐS đã lan tỏa ra toàn xã hội với gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực KHCN, phần mềm và giải pháp số; 100% siêu thị, cơ sở giáo dục, y tế và dịch vụ hành chính công áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Tỉnh đã thành lập 148 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 1.000 thành viên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mỗi xã, phường đều có tổ ứng cứu công nghệ sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Theo đánh giá qua Hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS, tháng 7/2025, tỉnh Phú Thọ đã đạt trạng thái “Xanh” về mức độ sẵn sàng CĐS cấp tỉnh và cấp xã. Đến ngày 3/10/2025, ở cấp tỉnh, Phú Thọ là địa phương có kết quả thực hiện CĐS tốt nhất cả nước.

Định hướng trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW; hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Phát triển hạ tầng số đồng bộ, đặc biệt là đảm bảo phủ sóng 5G tại các xã, phường, khu công nghiệp và điểm du lịch. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân và an ninh hạ tầng mạng lưới; đẩy mạnh AI hỗ trợ thủ tục hành chính.

Tại hội nghị báo cáo kết quả khảo sát hạ tầng CNTT, CĐS và ứng dụng AI trong giải quyết TTHC, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu VNPT Phú Thọ tiếp tục mở rộng triển khai thí điểm Trợ lý ảo AI tại các Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. Bổ sung và đồng bộ thêm 15 TTHC để mở rộng phạm vi áp dụng. Cập nhật dữ liệu và nâng cấp năng lực hệ thống AI, hỗ trợ chuyên sâu hơn cho cán bộ trong xử lý nghiệp vụ. Tích hợp và mở rộng kho tri thức đa ngành, xây dựng nền tảng AI hỗ trợ toàn diện cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Với tầm nhìn chiến lược và những giải pháp đồng bộ, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Việc ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS chính là đòn bẩy tạo đột phá, đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên số.

Văn Cường