Động lực mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong kỷ nguyên kinh tế số, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại và khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

VNPT Phú Thọ đẩy mạnh hỗ doanh nghiệp trong chuyển đổi số.

Những năm gần đây, kinh tế số tại Phú Thọ ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP và tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương. Toàn tỉnh hiện có gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao như: Sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, nội dung số và giải pháp công nghệ. Nhiều doanh nghiệp đã vươn tầm quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các “ông lớn” công nghệ như: Apple, Samsung, Google. Thành công này không chỉ nâng tầm vị thế của Phú Thọ trên bản đồ công nghiệp điện tử Việt Nam, mà còn đưa tỉnh tiến đến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghệ hiện đại của khu vực Đông Nam Á. Nhờ đó, tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số của tỉnh ước đạt 6,7 tỷ USD/năm, chiếm 16% GRDP, cho thấy chuyển đổi số đang từng bước trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương.

Song hành với chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đang thúc đẩy cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng mô hình chính quyền số - kinh tế số - xã hội số. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến VPTEX hoạt động hiệu quả, thu hút hơn 2.272 doanh nghiệp tham gia, với hơn 10.900 lượt tra cứu sản phẩm và công nghệ, trở thành điểm kết nối tri thức và đổi mới sáng tạo số trên địa bàn tỉnh.

Chỉ trong 9 tháng năm 2025, Phú Thọ đã triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho 1 doanh nghiệp; hỗ trợ 10 doanh nghiệp với tổng kinh phí 4,05 tỷ đồng; tư vấn cải tiến năng suất - chất lượng cho 5 đơn vị; hỗ trợ khởi nghiệp cho 3 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã; tổ chức 2 hội thảo khoa học lớn về chuyển đổi kép (xanh & số) và khởi nghiệp từ nghiên cứu khoa học.

Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2025 ước đạt 26,8 tỷ USD, trong đó nhóm hàng công nghệ cao chiếm tới 82% tương đương 22 tỷ USD. Đây là con số ấn tượng, khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong tạo lập lợi thế cạnh tranh mới cho nền kinh tế tỉnh.

Dây chuyền tự động hóa tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Gia nhập thị trường từ năm 1996, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (xã Bình Nguyên) hiện vận hành 8 nhà máy, cung cấp gần 300 sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc. Nhận thấy xu hướng công nghệ hóa là yếu tố sống còn, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư các dây chuyền sản xuất tự động, tích hợp AI, robot và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất vận hành lên tới 20%. Các thiết bị hiện đại như robot gắp cám tự động, máy ép viên, thiết bị Expander, máy sấy thông minh... đã giúp Japfa trở thành biểu tượng sản xuất thông minh của ngành chăn nuôi Việt Nam. Riêng năm 2024, công ty ghi nhận sản lượng 1,5 triệu tấn, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước.

Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi số cũng đang lan tỏa mạnh mẽ trong nông nghiệp nông thôn. Điển hình là HTX Nấm Tam Đảo (xã Tam Đảo) - một trong những mô hình tiên phong trong ứng dụng nền tảng số vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. HTX đã đầu tư xây dựng 3 fanpage, 3 website, đồng thời hợp tác với các Youtuber, Tiktoker nổi tiếng, tổ chức livestream bán hàng trên TikTok và Facebook. Nhờ chiến lược bán hàng đa kênh, doanh thu năm 2024 đạt gần 1,9 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2022; tạo việc làm ổn định cho 32 lao động với mức thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Mỗi tháng, nhờ ứng dụng hiệu quả nền tảng số, HTX tiếp cận hàng nghìn khách hàng mới, đưa thương hiệu Nấm Tam Đảo lan tỏa rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Hợp tác xã Nấm Tam Đảo đã nuôi trồng thành công và nghiên cứu sản xuất nhiều loại sản phẩm chế biến từ nấm Đông trùng hạ thảo.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc HTX Nấm Tam Đảo chia sẻ: Chuyển đổi số không chỉ giúp chúng tôi bán hàng hiệu quả hơn, mà còn kết nối cộng đồng nông dân, lan tỏa giá trị nông sản sạch đến nhiều vùng đất mới. Hiện, HTX đã mở rộng vùng nguyên liệu tại Lào Cai và Tuyên Quang. Đặc biệt, HTX có 11 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 và 4 sao, bao gồm: Đông trùng hạ thảo tươi, khô, trà và viên nang. Ngoài ra, 1 sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa của HTX được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 - là minh chứng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Phú Thọ xác định chuyển đổi số toàn diện và sâu rộng là ưu tiên hàng đầu trong thực hiện Nghị quyết 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (xã Liên Hòa) ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu.

Bên cạnh đó, tỉnh đang phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ lớn, giá trị gia tăng cao, hướng tới ứng dụng sâu rộng công nghệ 4.0. Mục tiêu dài hạn là đưa Phú Thọ trở thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế số quốc gia và khu vực.

Văn Cường